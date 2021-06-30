Применение резины в медицинской сфере

В современной медицине резиновые технические изделия используются достаточно обширно. Это связано с тем, что прорезиненная ткань совершенно безвредна, является гибкой и мягкой, также не пропускает жидкость. Резиновые изделия можно использовать множество раз. Для их санитарной обработки используется пар. Резина гипоаллергенна, прочна и устойчива ко множеству вредоносных факторов.

Какими бывают резиновые изделия

На сегодняшний день медицинскую отрасль невозможно представить без изделий, выполненных из резины. С их помощью вводят лекарственные препараты, обеспечивают защиту от жидкостей, инфекции и многое другое. Наиболее популярными и востребованными являются:

Грелки. Нужны для согревания тела и внутренних органов. Также в грелках имеются дополнительные отверстия, которые позволяют использовать её в качестве клизмы. Такие грелки являются многоразовыми, и перед каждым использованием подлежат термической обработке. Зонд-обтуратор. С помощью него останавливается внутреннее кровотечение. Также с помощью него можно выводить содержимое желудка наружу. Существует несколько вариантов размеров зонда. Клеенки. Популярное медицинское изделие. Используется для соблюдения санитарных норм. Клеёнку стелят практически всегда, когда пациенту необходимо лечь на кушетку. Это обеспечивает полноценную защиту от бактерий. Также клеёнка используется при родах, проведении ЭКГ, во время недержания у пациентов и так далее. Соски для детей. Популярное изделие, которое часто даётся ребёнку практически сразу после рождения. Отлично успокаивают малыша. Подвергая соску обработке перед каждым использованием, вы делаете её полностью безопасной для ребёнка. Пипетки. С их помощью закапывают лекарство в глаза или в нос. Резина выступает в качестве средства для всасывания и выдавливания жидкости. Напальчники и перчатки. Необходимы для качественной изоляции рук. Перчатки удобно сидят на конечностях и полностью защищают пациентов как при хирургическом вмешательстве врача, так и при обычном осмотре. Напальчники же отлично предотвращают попадание инфекции на раны.

Это основные и самые популярные технические резиновые изделия.

Выполняются они из различных видов резиновой ткани. Поскольку разные материалы имеют свои отличительные свойства, для производства тех или иных изделий подходит определенная ткань.