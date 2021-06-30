Норийные полимерные ковши: особенности и преимущества

Ковши норийные полимерные — это оборудование, предназначенное для зачерпывания и погрузки сыпучих грузов. К этой категории относятся зерновые культуры, комбикорма, изделия из древесины (гранулы), стройматериалы (песок, щебень). Устройства нашли широкое применение в сельском хозяйстве, в разных видах промышленности. Ковш крепится на норию.

Нория — механизм, предназначенный для подъема сыпучих грузов в вертикальном направлении. Конструкция представляет собой цепной или ленточный конвейер, установленный в вертикальном положении. На норию устанавливаются ковши, которые находятся в движении. Они постоянно перемещаются, осуществляя тем самым подъем грузов. Крепление к ленте осуществляется при помощи шайбы, норийного болта, гайки.

Для изготовления деталей долгое время применялись только металлы. Лишь относительно недавно массовое распространение получили изделия из полимерного пластика. Совершенствование технологий изготовления пластмассы позволило производителям представить качественный и безопасный продукт.

Достоинства полимерных ковшей

Главные преимущества оборудования таковы:

небольшая масса, благодаря чему существенно сокращается расход электроэнергии;

отсутствие угрозы возникновения взрыва, т.к. исключено появление искры в момент соприкосновения пластмассовой кромки ковша и норийной трубы;

отсутствие шума во время работы;

гибкость кромки во время перевозки, что снижает риск ведущего к повреждениям механического воздействия на груз;

устойчивость к образованию ржавчины;

жесткость, в силу которой форма изделия остается неизменной даже при усиленной эксплуатации;

доступная цена при высоком качестве.

Использование норийных полимерных ковшей одобрено экспертами из Министерства сельского хозяйства РФ и Ростехнадзора. Диапазон рабочих температур установлен в пределах отметок от −400С до +600С. В основном для изготовления оборудования 2 вида полиматериалов — полиамид и полиэтилен. Эти вещества обладают всеми необходимыми для получения высокого качества продукта свойствами. Пластик не выделяет ядовитых газов и испарений даже при нахождении под ультрафиолетовыми лучами в течение длительного времени. Форма ковша закругленная, плавная. Благодаря такой обтекаемости поверхности почти полностью исключена вероятность налипания зерен на дно и боковые стены.