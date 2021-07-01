Обзор Nissan X-Trail

  • Ильдар Саитов
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    • Дилерский центр «Эксперт Самара» официальный представитель концерна Ниссан. Эта компания предлагает модельную линию машин на каждый вкус.

    Характеристики автомобиля Nissan X-Trail

    Nissan X-Trail приятно удивляет компактностью кузова и вместительностью салона. Привлекательный внешний вид как спереди, так и сзади, гармонично подчеркивает формы кузова. Высокий уровень технической оснащенности и полный привод обеспечивают комфортную езду как вне города, так и в его пределах.

    Что касается комплектаций, то их несколько. XE — базовая комплектация с двухлитровым бензиновым двигателем, механической коробкой передач и обогревом для всех стекол и сидений. Также в комплектацию входят: стальные диски, многофункциональный экран, круиз контроль и его освещение. В ДЦ «Эксперт Самара» Минимальная стоимость учитывается при максимальной выгоде по программе трейд-ин. В следующих комплектациях могут быть такие опции, как:

    1. Легкосплавные диски.
    2. Датчики дождя и света.
    3. Передние и задние датчики парковки.
    4. Автоматический механизм складывания зеркал.

    Более продвинутые комплектации предусматривают:

    1. Кожаную обивку салона.
    2. Панораму крышу с люком.
    3. Подогрев руля и задниего дивана.
    4. Системные облегчения управления авто, к примеру, переключение света с ручным управлением, проверка утомления водителя и мониторинг нечётких областей.

    Подробную информацию о любой комплектации можно запросить у сотрудников автомобильного дилера. При покупке автомобиля следует изучить всю информацию о комплектациях, чтобы купить автомобиль, отвечающий всем требованиям к комфорту. Выбрать есть из чего — мы рассказали только о нескольких комплектациях, а их достаточно много: XE, XE+, SE, SE YANDEX.AUTO, SE TOP, LE, LE YANDEX.AUTO, LE TOP.

    Преимущества и недостатки Nissan X-Trail

    Преимущества:

    1. Надежность, безопасность, качество сборки и интеллектуальные помощники.
    2. Ресурс двигателя без капитального ремонта составляет 200000 км.
    3. Хорошая отделка интерьера, значительная вместимость, комфорт.

    Недостатки:

    1. Дорогостоящее техническое обслуживание.
    2. Завышенная цена на начало продаж.

    Рекомендации при покупке автомобиля в ДЦ «Эксперт Самара»

    Автосалон предоставляет услуги и по приобретению автомобилей через трейд-ин. Приобретаемая машина также оформляет гарантию на сервис. Дилерский центр проводит периодически акции, которые дают большие скидки на покупку автомобиля.

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