Стоит ли купить iPad Air 4?

Компания Apple в последние годы радует пользователей новыми айпадами. Это действительно другое поколение и новая жизнь планшетов бренда. Они стали ощутимо мощнее и производительнее, а если использовать планшет вместе с клавиатурой — то он способен заменить полноценный компьютер. Сегодня поговорим о новом iPad Air 2020 или, как его принято называть, iPad Air 4. Современный таблеты Эпл получили такие же приставки Эир и Про, как лэптопы, и принцип разделения такой же. Давайте разберемся в чем же отличия между айпад Аир 2020 и Про-версией того же года. А также подумаем, стоит ли покупать iPad Air 4 и где это лучше делать.

Чем Apple iPad Air 2020 отличается от «прошки»?

На самом деле различий не так много. Экран на iPad 2020 Air всего на 0,1 дюйма меньше. Корпус по размеру такой же, небольшое отличие есть только в рамках. Самое большое функциональное отличие от Про-версии — в сканере пальца. Некоторые пользователи захотят купить iPad Air 2020 даже только поэтому. На планшете не всегда удобно пользоваться Face ID, так как, при горизонтальном удержании гаджета, датчики часто перекрываются. Сканер отпечатка пальца вмонтировали в кнопку блокировки. Рассмотрим еще несколько технических характеристик планшета:

Камера на Apple iPad 4 Air. Мало кто делает много фото на камеру планшета. Но у данной модели она снимает очень неплохо. Для такого гаджета этого более, чем достаточно.

Производительность айпада Air 4. Можно наблюдать небольшое падение кадров только в тяжелых графических играх, по сравнению с Про. Для обычного пользователя, основной целью которого является работа в приложениях и интернете, это ощущаться вообще не будет.

Работа с Magic Keyboard. Если Вы хотите превратить свой планшет в настоящий ноутбук, то с iPad Air 4 можно купить клавиатуру Magic Keyboard. Именно 4 версия уже поддерживает данный девайс.

Важно! Новый айпад 4 аир очень тонкий и практически невесомый. Magic Keyboard ощутимо добавляет весу гаджету примерно в 2-2,5 раза. Поэтому, подумайте, действительно ли Вам нужен данный девайс и как часто будете им пользоваться.

Где iPad Air 2020 можно купить в Украине?

Разумеется, все хотят iPad Air 4 купить дешевле. Если так вообще можно сказать о технике Эпл. Но сэкономить все-таки возможно. Поищите гаджет в интернете. Обратите внимание на интернет-магазин ЭплМания. В городе Харьков расположены несколько офлайн-бутиков компании. Но с появлением интернет-магазина ЭплМания, iPad Air 2020 можно купить даже в Киеве, заказав гаджет с доставкой.

Как видите Айпад Аир четвертого поколения стоит своих денег. Это мощный гаджет, который без труда сможет заменить ноутбук в то время, когда Вам это будет удобно. В некоторых ситуациях, больше подойдет Про-версия, особенно если пользователь занимается монтажом видеороликов или коррекцией фотографий. Но для повседневных стандартных нужд Эир подойдет отлично.