Получить справку о несудимости при помощи специалистов из центра spravkainform.com.ua

  • Ильдар Саитов
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    • Пакет документов для предъявления в официальные инстанции предполагает наличие справки, удостоверяющей отсутствие судимости. Без данного документа будет отказано в разрешении на многие виды деятельности, а также получении визы, вида на жительство в Украине и за рубежом.

    Срочное оформление документа о несудимости онлайн.

    Справка о несудимости предоставляется МВД Украины. Для оформления документа можно обратиться в центр информационно-консультативной поддержки граждан Украины «Справка Информ», который занимается подготовкой необходимой документации для предъявления в соответствующие органы. Воспользовавшись онлайн-сервисом spravkainform.com.ua, можно получить справку в самые сжатые сроки.

    Почему стоит заказать справку о несудимости в Справка Информ.

    Клиенты, обратившиеся за помощью в центр «Справка Информ», получают качественный и быстрый сервис. Сотрудничество с этой компанией имеет ряд преимуществ:

    • возможность подать заявку онлайн;

    • помощь в оформлении заявки от консультантов контакт-центра;

    • готовность документа в нужный срок;

    • доступную цену;

    • удобный способ оплаты услуг;

    • доставку в любой город Украины.

    Справки об отсутствии судимости для украинцев и граждан других стран, необходимые документы.

    В случае, если иностранный гражданин планирует учиться в украинском вузе, устроиться на работу либо получить вид на жительство, ему понадобится справка о несудимости в обязательном порядке. Для ее оформления необходимо предоставить следующие документы:

    • отсканированные копии каждой страницы паспорта;

    • в случае, если были изменены фамилия или имя, подтверждающий документ;

    • заверенный у нотариуса перевод документов.

    Для граждан Украины, которым требуется документ об отсутствии судимости для получения вида на жительство в другом государстве либо визы, помимо украинского паспорта, нужно предоставить загранпаспорт.

    В каких случаях необходимо предъявить документ о несудимости.

    Справка о несудимости входит в пакет необходимых документов для получения разрешения на такие виды деятельности:

    • работа в государственных учреждениях и органах;

    • контрактная служба в армии;

    • участие в тендере;

    • работа с наркотическими, психотропными, взрывными веществами;

    • трудоустройство в зарубежные компании;

    • визы, получение гражданства и вида на жительство,

    • опека над несовершеннолетними;

    • ношение огнестрельного оружия.

    Дополнительные юридические услуги «Справка Информ».

    Для того, чтобы справка об отсутствии судимости была принята в зарубежных организациях, она должна иметь официальное подтверждение. Для этого можно воспользоваться дополнительными услугами центра «Справка Информ», в которые входят:

    • апостиль документа, в том числе двойной;

    • официальный перевод справки на 45 языков;

    • заверение перевода нотариусом.

    По мере готовности справка об отсутствии судимости отправляется адресату почтовым сервисом Новая Почта. Клиенты, проживающие в Одессе, могут забрать готовый документ в офисе центра «Справка Информ».

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