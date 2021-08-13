Получить справку о несудимости при помощи специалистов из центра spravkainform.com.ua

Пакет документов для предъявления в официальные инстанции предполагает наличие справки, удостоверяющей отсутствие судимости. Без данного документа будет отказано в разрешении на многие виды деятельности, а также получении визы, вида на жительство в Украине и за рубежом.

Срочное оформление документа о несудимости онлайн.

Справка о несудимости предоставляется МВД Украины. Для оформления документа можно обратиться в центр информационно-консультативной поддержки граждан Украины «Справка Информ», который занимается подготовкой необходимой документации для предъявления в соответствующие органы. Воспользовавшись онлайн-сервисом spravkainform.com.ua, можно получить справку в самые сжатые сроки.

Почему стоит заказать справку о несудимости в Справка Информ.

Клиенты, обратившиеся за помощью в центр «Справка Информ», получают качественный и быстрый сервис. Сотрудничество с этой компанией имеет ряд преимуществ:

возможность подать заявку онлайн;

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Справки об отсутствии судимости для украинцев и граждан других стран, необходимые документы.

В случае, если иностранный гражданин планирует учиться в украинском вузе, устроиться на работу либо получить вид на жительство, ему понадобится справка о несудимости в обязательном порядке. Для ее оформления необходимо предоставить следующие документы:

• отсканированные копии каждой страницы паспорта;

• в случае, если были изменены фамилия или имя, подтверждающий документ;

• заверенный у нотариуса перевод документов.

Для граждан Украины, которым требуется документ об отсутствии судимости для получения вида на жительство в другом государстве либо визы, помимо украинского паспорта, нужно предоставить загранпаспорт.

В каких случаях необходимо предъявить документ о несудимости.

Справка о несудимости входит в пакет необходимых документов для получения разрешения на такие виды деятельности:

• работа в государственных учреждениях и органах;

• контрактная служба в армии;

• участие в тендере;

• работа с наркотическими, психотропными, взрывными веществами;

• трудоустройство в зарубежные компании;

• визы, получение гражданства и вида на жительство,

• опека над несовершеннолетними;

• ношение огнестрельного оружия.

Дополнительные юридические услуги «Справка Информ».

Для того, чтобы справка об отсутствии судимости была принята в зарубежных организациях, она должна иметь официальное подтверждение. Для этого можно воспользоваться дополнительными услугами центра «Справка Информ», в которые входят:

• апостиль документа, в том числе двойной;

• официальный перевод справки на 45 языков;

• заверение перевода нотариусом.

По мере готовности справка об отсутствии судимости отправляется адресату почтовым сервисом Новая Почта. Клиенты, проживающие в Одессе, могут забрать готовый документ в офисе центра «Справка Информ».