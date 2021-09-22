Ателье по пошиву элитной одежды.

Как известно, красивая и хорошо сидящая одежда «по фигуре» — залог прекрасного настроения и высокой самооценки. Хорошее настроение клиента — кредо любого ателье по пошиву одежды. В одежде выполненной мастерами швейного мастерства, вы будете выглядеть великолепно в любой ситуации! В ателье «Ксения Веснина » работают только те портные, которым пошив одежды дан как талант.

Они не просто сошьют платье, сошьют костюм, сошьют пальто или шубу идеально сидящую по фигуре, а сделают реальностью любую вашу фантазию!

Индивидуальный пошив.

Своим клиентам они предлагают индивидуальный пошив, а также дизайнерскую разработку модной мужской одежды. Модельеры-закройщики внимательно относятся ко всем пожеланиям каждого клиента, подбирая фасон таким образом, чтобы подчеркнуть его индивидуальность и неповторимый стиль.

Ремонт одежды.

Порвались самые удобные в мире брюки? Сломалась молния на любимых джинсах или зацепили дорогое сердцу платье? Вы можете обратиться в ателье по любому поводу: ремонт одежды — это призвание данного бутика по пошиву одежды! Модельеры-конструкторы могут подогнать по фигуре и обновить фасон одежды из любых материалов. Также Ксения Веснина выполняет все виды перекроя в том числе перекрой шуб и ремонт меховых изделий. Специально для вас открыли меховое ателье! И кстати, хорошие и качественные меховые ателье, где готовы осуществить абсолютно любую вашу задумку — большая редкость. Более подробнее о Индивидуальном пошиве любой сложности читайте по ссылкеhttps://kseniyavesnina.com.ua/.

Ателье кожаных изделий.

В ателье «Ксения Веснина» работают мастера по пошиву и ремонту кожаных изделий. Швейный бутик кожаных изделий выполняет пошив по индивидуальным лекалам. Вся одежда отличается идеальной посадкой, безупречным кроем и выгодно подчёркивает достоинства вашей фигуры.

Салон ателье, Пошив одежды.

Намечается ответственное мероприятие или торжественное событие, свадьба а обновки нет — вам сюда! Ателье по пошиву и ремонту одежды превращается в салон ателье по пошиву свадебных платьев. Пошив эксклюзивной одежды — самое любимое занятие наших портних. Быть во всеоружии всегда поможет свадебное ателье. Сшить одежду, платья для торжества, вечерний костюм или смокинг — всё это будет готово в кратчайшие сроки.

Ремонт трикотажных изделий.

Также здесь выполняется пошив, ремонт и обновление фасона любых трикотажных изделий. Пошивом платья, спортивного костюма, рубашек, курток и другого трикотажа занимаются только опытные мастера-закройщики, работающие с трикотажными полотнами не один год. Вы можете не сомневаться в качестве выполненной работы! Убедится и посмотреть на выполненные работы, например, рубашек, туфлей, брюк или смокинга можно по ссылке https://kseniyavesnina.com.ua/tailoring-men-formalwear-and-handmade-tuxedo-by-kseniya-vesnina/.

Магазин ткани.

Обратите внимание, при ателье «Ксения Веснина» работает собственный магазин ткани и багетная мастерская. В магазине ткани представлен широчайший ассортимент текстиля всех видов, а также сопутствующей фурнитуры. Это значительно экономит нашим клиентам время, затрачиваемое на покупку необходимых материалов. А в багетной мастерской приветливые консультанты-дизайнеры помогут вам оформить в багетные рамы любые предметы интерьера, начиная от картин и гобеленов, рамки для зеркал и заканчивая телевизорами и даже аквариумами! Здесь вы сможете заказать даже карнизы в багет, пошив штор и занавесок!

Очень хочется, чтобы вы прониклись той домашней атмосферой, которая присутствует в бутику по пошиву одежды, а тепло, которым он делится со своими заказчиками, как можно дольше оставалось с вами!