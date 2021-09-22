ТОП сервисов SMS-рассылок

Если вы проводите массовую емейл-рассылку, вам следует выбрать оптимальный сервис. Каждый подбирает его “под себя”, учитывая собственный бюджет, цели и условия работы. В этом помогает обзор сервисов СМС-рассылок, где перечисляются пользующиеся популярностью продукты, рассказывается об их функционале, плюсах и минусах. Предлагаем топ сервисов СМС-рассылок, на основе которого можно сделать оптимальный выбор.

UniSender

Плюсы:

легко управлять, понятный русскоязычный интерфейс;

можно подключать Яндекс.Метрику и Google Analytics, интегрируется с Facebook Lead Ads, работает через API;

еще 48 интеграций с различными CRM и СMS;

в управлении могут участвовать несколько пользователей;

6 сценариев автоматизации;

доступна настройка Viber и SMS-рассылок;

бесплатные шаблоны;

в бесплатном тарифе есть DKMI.

Лимиты бесплатного использования:

до 1500 емейл/мес;

до 100 адресов.

SendPulse

Подходит для новичков, удобный русскоязычный интерфейс.

Круглосуточная техподдержка.

Интеграция через API — Bitrix, Яндекс-Касса, прочие CMS и CRM.

Можно работать в смартфоне.

Запускается рассылка по контактам Viber и SMS.

Доступна настройка чат-ботов в Telegram, Fb, VK, WhatsApp.

Шаблоны для писем разных тематик.

Бесплатно можно провести А/В-тестирование, использовать push-уведомления, готовые сценарии рассылок, авторассылки.

Ограничения для бесплатного использования:

до 15к емейлов/мес;

до 500 адресатов.

Минусы:

Для создания автоматических сценариев во многих случаях требуются услуги разработчика.

Случается немотивированная блокировка рассылки.

С Google Analytics можно интегрировать только при пользовании платной версией.

ePochta Mailer

Еще один удобный и функциональный сервис рассылки SMS https://www.epochta.ru/products/sms/.

Возможности и преимущества:

гибкие настройки SMTP;

много шаблонов;

мастер отписки;

спам-тест;

данные загружаются в любом формате и разными способами;

возможность отписки через веб-сайт и по электронной почте;

персонализация сообщений;

функциональный планировщик;

мониторинг рассылки;

удаление отписавшихся и добавление новых подписчиков в автоматическом режиме;

и др.

Возможно, лучший СМС-сервис с точки зрения экономии. Вы платите один раз, приобретая оборудование. Данное ПО предлагается за вполне подъемную даже для мелких предпринимателей цену. В дальнейшем пользуетесь всеми преимуществами бесплатно. Для освоения функционала предлагается демо-версия.

MailChimp

Плюсы:

есть мобильная версия;

интегрируется с Fb, Google, Tilda, посредством API;

подробная отчетность, в том числе в мобильной версии;

разбитые по тематикам шаблоны;

DKIM доступен в бесплатном режиме;

хороший редактор;

эффектная анимация;

управление списками рассылки.

Лимит бесплатного пользования:

до 10к писем;

до 2к адресов.

Минусы:

полностью англоязычный сервис, в том числе техподдержка;

работу техподдержки пользователи оценивают как недостаточную, чисто формальную;

довольно высокая стоимость;

небольшие возможности автоматизации.

И один совет напоследок: современный рынок предоставляет огромный выбор таких сервисов. Для начала выбирайте те, которыми легче пользоваться. Воспользуйтесь тестовым периодом и определитесь на практике, насколько вам подходит конкретное оборудование. Не стоит сразу платить за множество функций, которыми, возможно, вы не будете пользоваться.