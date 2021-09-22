ТОП сервисов SMS-рассылок

Если вы проводите массовую емейл-рассылку, вам следует выбрать оптимальный сервис. Каждый подбирает его “под себя”, учитывая собственный бюджет, цели и условия работы. В этом помогает обзор сервисов СМС-рассылок, где перечисляются пользующиеся популярностью продукты, рассказывается об их функционале, плюсах и минусах. Предлагаем топ сервисов СМС-рассылок, на основе которого можно сделать оптимальный выбор.
UniSender
Плюсы:
- легко управлять, понятный русскоязычный интерфейс;
- можно подключать Яндекс.Метрику и Google Analytics, интегрируется с Facebook Lead Ads, работает через API;
- еще 48 интеграций с различными CRM и СMS;
- в управлении могут участвовать несколько пользователей;
- 6 сценариев автоматизации;
- доступна настройка Viber и SMS-рассылок;
- бесплатные шаблоны;
- в бесплатном тарифе есть DKMI.
Лимиты бесплатного использования:
- до 1500 емейл/мес;
- до 100 адресов.
SendPulse
Подходит для новичков, удобный русскоязычный интерфейс.
Круглосуточная техподдержка.
Интеграция через API — Bitrix, Яндекс-Касса, прочие CMS и CRM.
Можно работать в смартфоне.
Запускается рассылка по контактам Viber и SMS.
Доступна настройка чат-ботов в Telegram, Fb, VK, WhatsApp.
Шаблоны для писем разных тематик.
Бесплатно можно провести А/В-тестирование, использовать push-уведомления, готовые сценарии рассылок, авторассылки.
Ограничения для бесплатного использования:
- до 15к емейлов/мес;
- до 500 адресатов.
Минусы:
- Для создания автоматических сценариев во многих случаях требуются услуги разработчика.
- Случается немотивированная блокировка рассылки.
- С Google Analytics можно интегрировать только при пользовании платной версией.
ePochta Mailer
Еще один удобный и функциональный сервис рассылки SMS https://www.epochta.ru/products/sms/.
Возможности и преимущества:
- гибкие настройки SMTP;
- много шаблонов;
- мастер отписки;
- спам-тест;
- данные загружаются в любом формате и разными способами;
- возможность отписки через веб-сайт и по электронной почте;
- персонализация сообщений;
- функциональный планировщик;
- мониторинг рассылки;
- удаление отписавшихся и добавление новых подписчиков в автоматическом режиме;
- и др.
Возможно, лучший СМС-сервис с точки зрения экономии. Вы платите один раз, приобретая оборудование. Данное ПО предлагается за вполне подъемную даже для мелких предпринимателей цену. В дальнейшем пользуетесь всеми преимуществами бесплатно. Для освоения функционала предлагается демо-версия.
MailChimp
Плюсы:
- есть мобильная версия;
- интегрируется с Fb, Google, Tilda, посредством API;
- подробная отчетность, в том числе в мобильной версии;
- разбитые по тематикам шаблоны;
- DKIM доступен в бесплатном режиме;
- хороший редактор;
- эффектная анимация;
- управление списками рассылки.
Лимит бесплатного пользования:
- до 10к писем;
- до 2к адресов.
Минусы:
- полностью англоязычный сервис, в том числе техподдержка;
- работу техподдержки пользователи оценивают как недостаточную, чисто формальную;
- довольно высокая стоимость;
- небольшие возможности автоматизации.
И один совет напоследок: современный рынок предоставляет огромный выбор таких сервисов. Для начала выбирайте те, которыми легче пользоваться. Воспользуйтесь тестовым периодом и определитесь на практике, насколько вам подходит конкретное оборудование. Не стоит сразу платить за множество функций, которыми, возможно, вы не будете пользоваться.