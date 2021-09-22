ТОП сервисов SMS-рассылок

  • Ильдар Саитов
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    • Если вы проводите массовую емейл-рассылку, вам следует выбрать оптимальный сервис. Каждый подбирает его “под себя”, учитывая собственный бюджет, цели и условия работы. В этом помогает обзор сервисов СМС-рассылок, где перечисляются пользующиеся популярностью продукты, рассказывается об их функционале, плюсах и минусах. Предлагаем топ сервисов СМС-рассылок, на основе которого можно сделать оптимальный выбор.

    UniSender

    Плюсы:

    • легко управлять, понятный русскоязычный интерфейс;
    • можно подключать Яндекс.Метрику и Google Analytics, интегрируется с Facebook Lead Ads, работает через API;
    • еще 48 интеграций с различными CRM и СMS;
    • в управлении могут участвовать несколько пользователей;
    • 6 сценариев автоматизации;
    • доступна настройка Viber и SMS-рассылок;
    • бесплатные шаблоны;
    • в бесплатном тарифе есть DKMI.

    Лимиты бесплатного использования:

    • до 1500 емейл/мес;
    • до 100 адресов.

    SendPulse

    Подходит для новичков, удобный русскоязычный интерфейс.

    Круглосуточная техподдержка.

    Интеграция через API — Bitrix, Яндекс-Касса, прочие CMS и CRM.

    Можно работать в смартфоне.

    Запускается рассылка по контактам Viber и SMS.

    Доступна настройка чат-ботов в Telegram, Fb, VK, WhatsApp.

    Шаблоны для писем разных тематик.

    Бесплатно можно провести А/В-тестирование, использовать push-уведомления, готовые сценарии рассылок, авторассылки.

    Ограничения для бесплатного использования:

    • до 15к емейлов/мес;
    • до 500 адресатов.

    Минусы:

    • Для создания автоматических сценариев во многих случаях требуются услуги разработчика.
    • Случается немотивированная блокировка рассылки.
    • С Google Analytics можно интегрировать только при пользовании платной версией.

    ePochta Mailer

    Еще один удобный и функциональный сервис рассылки SMS https://www.epochta.ru/products/sms/.

    Возможности и преимущества:

    • гибкие настройки SMTP;
    • много шаблонов;
    • мастер отписки;
    • спам-тест;
    • данные загружаются в любом формате и разными способами;
    • возможность отписки через веб-сайт и по электронной почте;
    • персонализация сообщений;
    • функциональный планировщик;
    • мониторинг рассылки;
    • удаление отписавшихся и добавление новых подписчиков в автоматическом режиме;
    • и др.

    Возможно, лучший СМС-сервис с точки зрения экономии. Вы платите один раз, приобретая оборудование. Данное ПО предлагается за вполне подъемную даже для мелких предпринимателей цену. В дальнейшем пользуетесь всеми преимуществами бесплатно. Для освоения функционала предлагается демо-версия.

    MailChimp

    Плюсы:

    • есть мобильная версия;
    • интегрируется с Fb, Google, Tilda, посредством API;
    • подробная отчетность, в том числе в мобильной версии;
    • разбитые по тематикам шаблоны;
    • DKIM доступен в бесплатном режиме;
    • хороший редактор;
    • эффектная анимация;
    • управление списками рассылки.

    Лимит бесплатного пользования:

    • до 10к писем;
    • до 2к адресов.

    Минусы:

    • полностью англоязычный сервис, в том числе техподдержка;
    • работу техподдержки пользователи оценивают как недостаточную, чисто формальную;
    • довольно высокая стоимость;
    • небольшие возможности автоматизации.

    И один совет напоследок: современный рынок предоставляет огромный выбор таких сервисов. Для начала выбирайте те, которыми легче пользоваться. Воспользуйтесь тестовым периодом и определитесь на практике, насколько вам подходит конкретное оборудование. Не стоит сразу платить за множество функций, которыми, возможно, вы не будете пользоваться.

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