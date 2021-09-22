Штабелеры, электроштабелеры: преимущества устройства

Linde – компания-производитель техники и оборудования для складов, предлагает клиентам по достоинству оценить такое изобретение, как электрический штабелер.

Главным преимуществом такого устройства является возможность свести к минимуму расходы на обработку грузов, а также высокий уровень эффективности работ в условиях оптимальной организации пространства на складе. К основным достоинствам, по мнению владельцев элеткроштабелеров следует отнести такие характеристики, как:

Низкие операционные расходы.

Высокий уровень производительности.

Точность, маневренность и мобильность агрегата.

Широкий функционал.

Высокая скорость выполнения поставленной задачи.

Безопасность оператора в процессе эксплуатации штабелера.

Особенности электрических штабелеров Linde

Штабелеры бренда Linde – это многофункциональные устройства, которые предназначены для одновременного перемещения сразу двух палет весом до 1800 кг. Максимальный уровень высоты таких агрегатов составляет 5300 мм.

Благодаря маневренности и многофункциональности, такие штабелеры отлично подходят для быстрого перемещения палет, штабелирования их на средней высоте, а также для работы в стесненных условиях.

Главной отличительной чертой электрических штабелеров является полная безопасность эксплуатационного процесса: рулевая рукоять, закрепленная максимально низко, удерживает оператора на безопасном от шасси расстояния. Ноги оператора также защищены низко расположенной юбкой, наличием опции медленного хода. Важно отметить, что в процессе подъема или перемещения палет у оператора есть возможность контролировать скорость движения.

Все управление штабелером расположено на рукояти – пользоваться ею можно и левой, и правой руками. Посредством системы CAN-bus все данные о производительности агрегата поступают сервисным инженерам: они имеют доступ к каждому внутреннему компоненту, что позволяет максимально быстро обслуживать машины, не допуская длительных простоев.

Прежде чем купить электроштабелер, следует обратить внимание, что высокая производительность агрегата обусловлена наличием обновленного тягового электродвигателя. Регулировать рабочие параметры и адаптировать их под условия эксплуатации достаточно просто.

Сфера применения штабелеров

Штабелер – грузовое транспортное средство, оснащенное подъемным механизмом, которое используется для укладывания грузов в стеллажи или штабели. Выбирая штабелер, будущий пользователь в обязательном порядке должен обратить внимание на такие технические характеристики устройства, как:

Угол разворота в соответствии с шириной рабочего прохода.

Максимальная высота подъема груза.

Скорость подъема груза в горизонтальном и вертикальном положениях.

Ширина рабочего прохода.

Показатель остаточной грузоподъемности. Параметр зависит от максимального веса груза и длины мачты.

Тип и емкость установленного аккумулятора: показатель влияет на период работы и остаточную грузоподъемность устройства.

Стоимость электрических штабелеров

Стоимость электрического штабелера зависит от необходимого оператору уровня грузоподъемности, уровня высоты и комплектации агрегата. Здесь https://ctliftequipment.kz/ представлен широкий модельный ряд штабелеров, среди которых можно подобрать оптимальный в соответствии с условиями эксплуатации агрегат, в полной мере соответствующий установленным требованиям.