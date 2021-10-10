Торговое холодильное оборудование — нюансы выбора

Правильно оборудованный продуктовый магазин предоставит покупателям и сотрудникам удобный доступ к продуктам, позволит их эстетично представить и, прежде всего, гарантирует оптимальные условия для хранения продуктов. Ключевую роль играют современные холодильные устройства — прилавки, холодильные полки и морозильные камеры. Именно благодаря им продавцы всегда могут предложить свежее мясо, молочные продукты и мясное ассорти. Выбрать промышленное и торговое холодильное оборудование вы можете на сайте https://www.cebep.ru/

Но оснастить холодильным оборудованием даже небольшой магазин может быть проблематично. На что обращать внимание при покупке такого оборудования?

Холодильный стеллаж или холодильный прилавок?

Холодильный стеллаж обычно используется в магазинах самообслуживания. Он не занимает много места и позволяет размещать продукты питания вертикально. Вы можете удобно разместить на полках фасованное мясо, сыры, йогурты, продукты в картонных коробках, бутылках и нарезанные кубиками продукты.

Как в местной кондитерской, так и в большом супермаркете на кондитерских прилавках представлены готовые десерты и торты. На рынке представлены современные холодильные прилавки, оборудованные простым закаленным стеклом, систему освещения для выставленных товаров, внешнее или внутреннее охлаждение, функции автоматического размораживания и ряд дополнительных аксессуаров (включая каскады, слайсеры, полки для оберточной бумаги).

Холодильные шкафы

В холодильной витрине с дверцами из закаленного стекла мы выставляем много видов упакованных продуктов — молочные продукты, мясное ассорти, напитки, торты, холодные закуски и десерты. Холодильные шкафы можно встретить в оборудовании магазинов, подсобных помещений и ресторанов. Отдельного внимания заслуживают шкафы для мяса, мясного ассорти и сыра. Охлаждающие устройства этого типа способствуют созреванию говядины, салями, голубых сыров и т. д. Благодаря охлаждаемым шкафам вы можете безопасно хранить десерты, торты, свежие салаты, овощи и фрукты.

На что еще следует обратить внимание при покупке холодильного оборудования?

Внимательно проверьте технические параметры устройства,

проверьте соответствие размера и эстетики мебели интерьеру магазина или ресторана — прилавок с охлаждающей камерой хорошо подойдет на небольшой площади,

выберите систему охлаждения, подходящую для продукта

купите современную технику и аксессуары, такие как слайсеры, вакуумные упаковщики и т. д.

Резюме

Одним из ключевых критериев выбора холодильной мебели является эффективность, а также адаптация к способу продаж (сервис / самообслуживание). Также важны эстетические качества охлаждающих устройств. В настоящее время большой популярностью пользуется энергосберегающая мебель со светодиодной подсветкой, имеющая минималистичный и современный дизайн, позволяющий правильно разместить продукцию.