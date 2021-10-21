Неподвижные опоры для труб ППУ

Трубы ППУ и опоры неподвижного типа

Труба ППУ — это стальная труба предизолированная пенополиуретаном и дополнительно защищенная полиэтиленовым слоем (ПЭ) или оцинкованной оболочкой (ОЦ).

Трубы ППУ ПЭ предполагается использовать при прокладке подземных магистральных сетей, а ППУ ОЦ — надземных.

Неподвижная опора ППУ трубопровода — это цельная конструкция, состоящая из несущей плиты и патрубков. Внешняя поверхность опоры изолирована пенополиуретановым слоем и дополнительно защищена полиэтиленом или оцинковкой. Полиэтилен, в роли защитного слоя, экологически безопасен, практически не впитывает воду и устойчив к агрессивным средам, а оцинкованная сталь предохраняет ППУ от разрушительного воздействия солнечного ультрафиолета и физического воздействия.

Квадратная форма плиты полностью нивелирует риски перекручивания трубы и прочих деформаций, которые возможны при использовании магистралей в ППУ изоляции по его назначению. Более того опоры неподвижного типа предохраняют всю систему от гидроударов или постоянных колебаний грунтов, например, если магистраль проложена в непосредственной близи от оживленных автотрасс или железнодорожного полотна. Строительство трубопроводов, предизолированных пенополиуретаном, может происходить и в сейсмически активных районах.

Монтаж труб в пенополиуретановой изоляции с использованием опор неподвижного типа возможен в грунте, непроходных и железобетонных каналах. Помимо прочего, отсутствуют какие-либо ограничения, касающиеся вида транспортируемой среды: вода, нефть, газ и прочие легковоспламеняемые вещества.

Немаловажной характеристикой неподвижных опор является и тип изоляции пенополиуретана. Он бывает первого и второго (усиленного) типа. Например, при диаметре трубы опоры в 133 мм толщина пенополиуретанового слоя может быть и 42,5 мм, и 54.6 мм. По требованиям ГОСТа, трубы и неподвижные опоры с усиленным типом изоляции следует использовать в условиях сурового климата, которому свойственны долгие зимы с сильными морозами. Толщина ППУ-слоя обеспечивает минимальные теплопотери и продолжительный срок эксплуатации даже под постоянными нагрузками на систему.

Параметры среды, допустимые при транспортировке по трубопроводам конструктивно оснащенными опорами неподвижного типа:

предельно допустимое давление — 1.6 Мпа;

максимальная температура при постоянной нагрузке: +140С;

максимальная предельная температура: +150С;

Конструкция неподвижной опоры

Конструкция опоры неподвижного типа и все ее элементы обязаны отвечать требованиям ГОСТа, что возможно, если приобретать продукцию ППУ у заводов трубной изоляции. Наружный диаметр стального патрубка (трубы) опоры колеблется в пределах 32-1420. При этом, чем больше диаметр, тем толще стенка трубы.

По требованию ГОСТ, изделия в ППУ-изоляции должны дополняться СОДК (системой оперативного дистанционного контроля), позволяющей контролировать работу инженерных сетей и оперативно реагировать на локальные поломки, пока они не превратились в полномасштабную аварию.

Обращаем внимание, что по согласованию между заказчиком и заводом труб ППУ, при изготовлении неподвижных опор возможно использование труб ВГП (водогазопроводные).

При необходимости можно ознакомиться ценами на трубы в ППУ изоляции в каталоге сайта. Также можно попросить менеджеров завода-изготовителя выслать вам подробный прайс-лист на трубы ППУ и фасонные элементы с актуальными ценами на опоры и остальную продукцию для конкретного региона.

Где можно заказать трубы ППУ и опоры неподвижного типа

Купить трубу ППУ по ГОСТу и неподвижные опоры можно непосредственно у завода-производителя. Однако перед осуществлением покупки настоятельно рекомендуется ознакомиться с технологией производства выпускаемой продукции.

Также стоит поинтересоваться относительно возможностей доставки. Многие заводы располагают собственным автопарком грузового транспорта, что значительно облегчает условия поставки труб для теплотрассы и неподвижных опор на место проведения монтажных работ. В некоторых случаях, доставка может осуществляться посредством ж/д перевозок и даже паромных переправ.