Сроки ликвидации ООО

Многие сталкиваются с необходимостью ликвидировать ООО, на что причин может быть очень много. Надо отметить, что сроки ликвидации ООО прямо зависят от выбранного ликвидационного варианта. Ликвидация может быть либо добровольной и официальной, либо принудительной. Есть также и альтернативные варианты ликвидации ООО.

При ликвидации общества с ограниченной ответственности нужно учесть стоимость имущества предприятия, наличие долгов и кредитов, как перед банками, так и перед иными предприятиями. От всего этого зависят сроки ликвидации ООО. Каждый из этих факторов очень важен, поскольку они способны влиять не только на сроки, но и на пакет документов, которые нужно будет подготовить, чтобы закрыть ТОВ.

Официальная или добровольная ликвидация ООО — это прекращение работы предприятия, решение о котором принимают собственники. Как правило, подобные решения о ликвидации принимаются в случае нерентабельности общества с ограниченной ответственностью или у учредителей пропадает интерес к делу. Как правило, ООО в добровольном порядке ликвидируется за 3-6 месяцев. Подобный вариант ликвидации позволяет в дальнейшем открывать любое предпринимательской дело.

Что же касается принудительной ликвидации ООО, то здесь все происходит не добровольно, а по решению суда. Сроки ликвидации ООО в данном случае целиком и полностью зависят от работы ликвидационной комиссии. Именно ликвидационная комиссия решает все вопросы, связанные со сбором документов, долгами и многим другим. Как правило, ликвидируется предприятие в этом случае за 3-4 месяца.

Если происходит смена руководителя предприятия, учредителей и главного бухгалтера, то в этом случае закон говорит о необходимости закрытия юридического лица, хотя фактически предприятие продолжает существовать. Естественно, должно быть открыто новое юридическое лицо, чтобы предприятие могло нормально работать. В данном случае сроки ликвидации общества с ограниченной ответственностью занимают 1-5 недель.

Надо отметить, что на сроки ликвидации ООО влияет также то, как будет происходить взаимодействие с налоговыми и регистрационными органами. Нельзя допускать никаких ошибок при подаче документов на ликвидацию, иначе это может дорого обойтись, а также повлиять на увеличение сроков ликвидации. Поэтому, чтобы правильно и быстро ликвидировать ООО, нужно быть предельно внимательным во всем.

Закрытие бизнеса предполагает процедуру удаления информации в соответствующих инстанциях, а также закрытие во внебюджетных фондах. Без завершения этого процесса ни одна компания не может официально закончить осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность. Ликвидация ООО (ТОВ) — полное прекращение деятельности юридического лица. Все это вам может предоставить компания Булах и партнеры.

Закрытие ООО — основной вид деятельности компании Булах и партнеры, которая является лидером среди компаний, оказывающих правовую поддержку бизнесу.

За долгие годы работы наши юристы отработали процедуру до мелочей, и вы можете быть уверены, что получите высокопрофессиональный продукт по оптимальным ценам. В нашей компании вы можете закрыть фирму любой организационно-правовой формы и вида собственности. При этом вы можете выбрать, что именно вам нужно — полное закрытии ООО под ключ, включающая в себя все, или только разработка пакета документов.