Ортопедические матрасы: преимущества, которые сложно переоценить

Современный человек часто страдает от двух крайностей — длительной сидячей работы или огромной физической нагрузки. Следствием и первого, и второго являются многочисленные патологии и заболевания спины и мышечного аппарата, нарушения осанки и структуры костной ткани. Поэтому появление ортопедических матрасов было воспринято покупателями с неподдельным интересом. Обещая комфортный сон в анатомически правильном положении, новые модели гарантировали:

Снятие болевых ощущений.

Устранение характерных симптомов ортопедических заболеваний.

Отличное настроение и высокий тонус организма вне зависимости от длительности ночного отдыха.

Комфорт и удобство в любое время года.

Длительный срок эксплуатации.

При условии приобретения фирменной продукции покупатель мог оценить все перечисленные достоинства на личном опыте. Поэтому даже сегодня, когда ассортимент товаров для сна впечатляет размахом, большинство потребителей заявляют о своем желании купить матрас с ортопедическими свойствами. Подробности о продукции, бьющей все рекорды популярности, — в этой консультации.

Виды и особенности ортопедических матрасов

Все матрасы, представленные в продаже, можно разделить на две группы:

Пружинный матрас имеет прочную металлическую основу в виде зависимых или независимых пружин. Первые связаны друг с другом, и воздействие на одну неизменно вызывает сжимание соседних пружин, что может доставлять ощущение дискомфорта из-за отсутствия жесткой поддержки тела и конечностей. Независимые пружины изолированы друг от друга плотным чехлом, поэтому их сжимание и распрямление осуществляется в индивидуальном порядке в зависимости от нагрузки в конкретной точке изделия. Технология создания матрасов на основе независимых пружин относится к категории дорогостоящих разработок, поэтому покупателям, желающим купить матрас онлайн с независимым пружинным блоком, следует быть готовым к сравнительно высокой цене на выбранную модель.

имеет прочную металлическую основу в виде зависимых или независимых пружин. Первые связаны друг с другом, и воздействие на одну неизменно вызывает сжимание соседних пружин, что может доставлять ощущение дискомфорта из-за отсутствия жесткой поддержки тела и конечностей. Независимые пружины изолированы друг от друга плотным чехлом, поэтому их сжимание и распрямление осуществляется в индивидуальном порядке в зависимости от нагрузки в конкретной точке изделия. Технология создания матрасов на основе независимых пружин относится к категории дорогостоящих разработок, поэтому покупателям, желающим купить матрас онлайн с независимым пружинным блоком, следует быть готовым к сравнительно высокой цене на выбранную модель. Беспружинный матрас может похвастать столь же высоким уровнем жесткости, как и модель на пружинах. Секрет — плотная набивка и использование материалов с особой структурой, которую отличает выраженный пружинящий эффект и способность обеспечивать удобную поддержку тела во время сна. Обычно это кокосовая койра, натуральный или искусственный латекс, пенополиуретан, холлофайбер и другие материалы, собранные в наполнитель с монолитной структурой или с отдельными зонами под каждую часть тела — умеренно жесткими для спины и более плотными для конечностей.

Важно: выбирая аксессуары для сна малышам и детям школьного возраста, следует отдать предпочтение именно беспружинным моделям с гипоаллергенным наполнителем. Такой детский матрас обеспечит оптимальные условия для формирования правильной осанки и развития позвоночника, гарантируя равномерную поддержку по всей поверхности спины. В таких условиях костная ткань формируется и приобретает твердость в правильном положении, что позволяет в разы снизить риск развития сколиоза и прочих заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Какими преимуществами обладает фирменный ортопедический матрас

Современному покупателю следует проявить внимание и щепетильность, выбирая ортопедический матрас. Позиционируя свою продукцию как аксессуары, положительно влияющие на здоровье и самочувствие, далеко не все производители наделяют изделия «настоящими» ортопедическими свойствами. Только приобретение фирменной модели от ведущего бренда позволит вам на личном опыте оценить достоинства новой технологии:

Способность обеспечивать телу равномерную поддержку, что позволяет позвоночнику принять ровное положение.

Снижение остроты проявлений болевого синдрома при патологиях костно-мышечного аппарата.

Борьба с чувством усталости, переутомления и избыточного напряжения мышц.

Способность пропускать воздух, но сохранять тепло человеческого тела.

Фирменный ортопедический матрас — пожалуй, лучший подарок, который можно сделать собственному организму. Особенно если он нуждается в особых условиях для полноценного ночного отдыха и требует немедленных мер по оздоровлению опорно-двигательного аппарата.