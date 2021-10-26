Ортопедические матрасы: преимущества, которые сложно переоценить

Современный человек часто страдает от двух крайностей — длительной сидячей работы или огромной физической нагрузки. Следствием и первого, и второго являются многочисленные патологии и заболевания спины и мышечного аппарата, нарушения осанки и структуры костной ткани. Поэтому появление ортопедических матрасов было воспринято покупателями с неподдельным интересом. Обещая комфортный сон в анатомически правильном положении, новые модели гарантировали:
- Снятие болевых ощущений.
- Устранение характерных симптомов ортопедических заболеваний.
- Отличное настроение и высокий тонус организма вне зависимости от длительности ночного отдыха.
- Комфорт и удобство в любое время года.
- Длительный срок эксплуатации.
При условии приобретения фирменной продукции покупатель мог оценить все перечисленные достоинства на личном опыте. Поэтому даже сегодня, когда ассортимент товаров для сна впечатляет размахом, большинство потребителей заявляют о своем желании купить матрас с ортопедическими свойствами. Подробности о продукции, бьющей все рекорды популярности, — в этой консультации.
Виды и особенности ортопедических матрасов
Все матрасы, представленные в продаже, можно разделить на две группы:
- Пружинный матрас имеет прочную металлическую основу в виде зависимых или независимых пружин. Первые связаны друг с другом, и воздействие на одну неизменно вызывает сжимание соседних пружин, что может доставлять ощущение дискомфорта из-за отсутствия жесткой поддержки тела и конечностей. Независимые пружины изолированы друг от друга плотным чехлом, поэтому их сжимание и распрямление осуществляется в индивидуальном порядке в зависимости от нагрузки в конкретной точке изделия. Технология создания матрасов на основе независимых пружин относится к категории дорогостоящих разработок, поэтому покупателям, желающим купить матрас онлайн с независимым пружинным блоком, следует быть готовым к сравнительно высокой цене на выбранную модель.
- Беспружинный матрас может похвастать столь же высоким уровнем жесткости, как и модель на пружинах. Секрет — плотная набивка и использование материалов с особой структурой, которую отличает выраженный пружинящий эффект и способность обеспечивать удобную поддержку тела во время сна. Обычно это кокосовая койра, натуральный или искусственный латекс, пенополиуретан, холлофайбер и другие материалы, собранные в наполнитель с монолитной структурой или с отдельными зонами под каждую часть тела — умеренно жесткими для спины и более плотными для конечностей.
Важно: выбирая аксессуары для сна малышам и детям школьного возраста, следует отдать предпочтение именно беспружинным моделям с гипоаллергенным наполнителем. Такой детский матрас обеспечит оптимальные условия для формирования правильной осанки и развития позвоночника, гарантируя равномерную поддержку по всей поверхности спины. В таких условиях костная ткань формируется и приобретает твердость в правильном положении, что позволяет в разы снизить риск развития сколиоза и прочих заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Какими преимуществами обладает фирменный ортопедический матрас
Современному покупателю следует проявить внимание и щепетильность, выбирая ортопедический матрас. Позиционируя свою продукцию как аксессуары, положительно влияющие на здоровье и самочувствие, далеко не все производители наделяют изделия «настоящими» ортопедическими свойствами. Только приобретение фирменной модели от ведущего бренда позволит вам на личном опыте оценить достоинства новой технологии:
- Способность обеспечивать телу равномерную поддержку, что позволяет позвоночнику принять ровное положение.
- Снижение остроты проявлений болевого синдрома при патологиях костно-мышечного аппарата.
- Борьба с чувством усталости, переутомления и избыточного напряжения мышц.
- Способность пропускать воздух, но сохранять тепло человеческого тела.
Фирменный ортопедический матрас — пожалуй, лучший подарок, который можно сделать собственному организму. Особенно если он нуждается в особых условиях для полноценного ночного отдыха и требует немедленных мер по оздоровлению опорно-двигательного аппарата.