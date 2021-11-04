Преимущества создания оффшорных компаний

Такие юрисдикции, как Невис, Сейшельские острова, Британские Виргинские острова, Белиз и Острова Кука, обладают небольшим количеством природных ресурсов. Им нужно искать альтернативы. Здесь часто открывают оффшорные компании с номинальным директором.

По сути, чем больше иностранных факторов в ваших бизнес-намерениях, тем больше оснований для открытия оффшорной компании. Помните, что иногда для достижения оптимальных результатов ваш бизнес следует вести в Украине, например, используя ограниченное партнерство с иностранным акционером. Чем больше акционеров — тем более трудоемкий процесс создания компании, тем выше доход — тем выше налоговый риск из-за CFC и оговорки об избежании налогообложения, если у вас есть склад / офис в Украине — оффшорная компания может быть не лучшая идея. Помните, что банки и лизинговые компании не будут предоставлять финансирование оффшорной компании.

Иностранные компании в «налоговых убежищах»

Некоторые страны поощряют размещение своего бизнеса на своей территории с помощью привлекательных налоговых систем. Именно этот механизм можно использовать при создании оффшорных компаний. Этот термин относится к типу юридических лиц, которые действуют за пределами страны регистрации. Обычно оффшорные компании создаются в странах, называемых «налоговыми убежищами». Это страны, которые предоставляют иностранным инвесторам интересные условия работы, минимизируя при этом все обязательства и ограничения.

Преимущества создания оффшорных компаний

Удобная для инвесторов налоговая система — не единственное преимущество создания оффшорных компаний. Кроме того, многие страны предлагают освобождение от обязанности вести бухгалтерский учет и предоставляют более широкие возможности для сохранения деловой анонимности. Стоит отметить, что конфиденциальность касается не только информации о собственниках, но и финансовой отчетности и расчетов. Из-за этих высоких стандартов защиты данных налоговые органы разных стран не могут обмениваться налоговой информацией. Очень часто создание компаний за рубежом служит также для защиты капитала от кредиторов.

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Налоги под микроскопом

Компании, учрежденные в странах с благоприятной налоговой системой, избегают нескольких видов сборов. Чаще всего освобождение касается налога на прибыль, но во многих странах оно также распространяется на налоги на товары и услуги. При этом следует помнить, что этот вариант не исключает необходимости уплаты соответствующей пошлины по месту получения дохода. В связи с юридической сложностью этого вопроса при создании оффшорной компании стоит проконсультироваться с опытным юристом.