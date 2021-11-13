6 типов личности одаренных детей

В данной статье рассматривается, как родители должны различать в своих детях различные подтипы одаренности и помогать им развивать таланты. Для русскоязычного читателя будет откровением доносимая в этой статье важная мысль: одаренными авторы статьи считают Всех детей!

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В 1988 году после нескольких лет исследовательской работы, Джордж Беттс и Морин Нейхарт определены шесть типов личности одаренных и талантливых детей. Нижеследующие типы классификации основаны на поведение, ощущениях и особых потребностях одаренных детей. Они должны учитываться родителями и педагогами с тем, чтобы ребенок мог безболезненно развиваться и достичь полноты потенциала.

Тип успешных

Эти дети, как правило, успешны в учебе, и их считают одаренными в школе. Они славятся высокой успеваемостью и повышенной тягой к самоутверждению. Проблема, однако, заключается в том, что со временем им становится скучно прикладывать любое усилие для достижения цели. Дома эти талантливые дети нуждаются в независимости и свободе выбора, а также некотором свободном для их интересов и опыта времени.

Тип борца

Этот тип личности включает в себя творческих, но часто критически настроенных одаренных детей. Они ставят под сомнение системы вокруг них, и часто мятежны, потому что их способности остаются непризнанными. Нетерпеливые, упрямые и постоянно сравнивающие себя с другими, такие дети имеют низкую самооценку. Они нуждаются в признании, понимании и репрезентации своих талантов от педагогов и родителей. Семья для них становится примером деятельности и позитивного поведения. Таких детей непременно нужно перенаправить из состояния голых критиканов в состояния соучастников устроителей общественной жизни.

Скрытый тип

Таланты многих из таких детей далеко не так очевидны, поскольку они, как правило, тихие и скромные. Они часто скрывают свои способности, не вступают в конкурентную борьбу и бросают престижную школу для одаренных из-за своей застенчивости. Эти одаренные дети должны получать поддержку дома. Им нужно давать возможность общаться со сверстниками. В идеале родители должны предоставлять им модель поведения на протяжении всей жизни. Возможно, любительский или домашний театр позволит им избавиться от своей застенчивости.

Ленивый тип

Эти одаренные дети нервничают и впадают в депрессию, если школьная система не распознает их способностей. Именно поэтому они сопротивляются образовательной системе, отказавшись выполнять уроки или вовсе перестав ходить в школу. Обычно они занимаются на уровне среднем или ниже среднего, у них плохая самооценка, которая служит им защитной реакцией от требований учреждения образования. Для таких детей рекомендуется профессиональное консультирование.

Дети с двойным дном

Этот тип талантливый ребенок часто непризнан, потому что на стандартные типы обучения у таких детей негативная реакция. Часто будучи выходцами из семей, где родители не ищут и не хотят замечать одаренностей ребенка, дети с ранних лет смиряются со своим ущербным статусом. Родители таких детей должны искать их таланты и добиваться признания их способностей обществом.

Автономный подтип

Это уверенный в себе тип независимых детей, которые успешны в учебе, целеустремленные и ответственные. Дома такие одаренные дети нуждаются в поддержке семьи, участия в семейных мероприятиях и возможностях, связанных с их интересами. Им можно иметь друзей, всех возрастов. Не стоит их ограничивать не во времени, ни в пространстве, давая сложные и требующие творческого и ответственного подхода поручения.

Одна личность ребенка может содержать в себе каждый подтип одаренности. В то же время, возможны комбинации, так как подтипы не являются взаимоисключающими. Таким образом, талантливый ребенок может обладать характеристиками более чем одного типа одаренности.

Тип личности может меняться со временем, по мере того как ребенок растет и развивается. Таким образом, родители должны быть внимательными к своим одаренным детям в целях своевременного оказания им поддержки.

Автономных и успешных типов личности одаренного ребенка, как правило, легко распознавать. Достижения этих детей не могут быть незамеченными. Другие типы личностей одаренных детей требуют особого внимания. Они должны как можно скорее получить свое призвание от родителей, чтобы найти, как помочь им определить свое призвание.