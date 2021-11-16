Курсы обучения на парикмахера

Давно хотите получить профессию мечты, но не знаете, где можно пройти хорошие курсы по парикмахерской делу в Нижнем Новгороде? Рекомендуем обратиться и пройти обучение парикмахеров в академии Pops. Учебный центр набирает группы с нуля или для практикующих мастеров, стремящихся пройти повышение квалификации или больше узнать про другие направления, например, мастеру по стрижкам стала интересна колористика.

Преимущества курса

Пройти курсы обучения парикмахеров доступно в любом возрасте, ведь изучать что-то новое можно не только в 18 лет, но и в 25, 30, 40 и старше. Если вы чувствуете, что парикмахерское искусство — то, что вы хотите, смело записывайтесь в группы, послушайте программу, пройдите практическую часть, получите сертификат и помощь в трудоустройстве в салон.

Сами группы набираются небольшие, это позволяет профессиональным и опытным педагогам больше уделить времени каждому ученику, увидеть ошибки и объяснить, как их исправить. Для начинающих академия POPS подготовила авторский курс, позволяющий войти в профессию уже через два месяца с момента первого занятия. За этот промежуток времени будущий мастер получает теоритическую базу, практические навыки и даже минимальный опыт взаимодействия с манекенами и живыми моделями.

Курс полезен одинаково тем, кто начинает с нуля, а также начинающим неопытным мастерам, у которых после обучения в колледже осталось много вопросов, было недостаточно практики. Цены на образовательный процесс приятно удивляют.

Как пройти обучение?

На уроках предоставляются расходные материалы, они бесплатны, а точнее входят в стоимость обучения. Если проходить курс колориста, то предоставляются красители, косметика с осветляюшим эффектом, уходовые средства, манекены, полотенца, предметы, позволяющие предотвратить контакт химии с кожей (перчатки, фартук), инструменты для окрашивания (миска для смешивания компонентов, кисти), канцелярия, штативы. Мастерицам, обучающимся на базовом курсе, выдают учебные материалы, канцелярию, фен.

Программа курса получилась насыщенной и интенсивной. Подобного формата в Нижнем Новгороде отыскать невозможно, даже в столице подобных проектов ничтожно мало. Собственный опыт педагогов приправлен фактами, которые обязательны при изучении парикмахерской дела за границей (как классическая методика, так и современные интерпретации). Всего за два месяца человек изначально без знаний и опыта учится делать мужские или женские стрижки, применять сложные методики окрашивания в идеале.