Виртуальные номера для приема SMS

Если возникает необходимость часто рассылать и принимать сообщения, рекомендуется оформить виртуальный номер. Он позволяет принимать большой поток SMS, при этом сохраняет номер отправителя втайне.

Что дает виртуальный номер

Номера телефонов для sms не требуют отдельных СИМ-карт. Оформить их быстро и легко, буквально за пять минут. Работа осуществляется через интернет, поэтому подключение к всемирной сети должно быть стабильным. Но даже если под рукой нет источника интернета — не беда, есть возможность переадресации поступающих на виртуальный номер сообщений и звонков на личный мобильный номер или голосовую почту.

Виртуальные номера телефонов допускают общение не только через сообщения, но и звонки. Виртуальный номер оформляют юридические и физические лица, ведь нередко возникает необходимость выложить объявление в интернете, зарегистрироваться на веб-ресурсах, в мессенджерах, соцсетях, а личный номер светить не хочется. Такой тип номера обеспечивает пользователю безопасность, конфиденциальность данных, при этом допускает оставаться в зоне комфорта, мобильным. Звонки и сообщения могут переадресовываться на любой гаджет, а не только телефон или планшет, но и ноутбук, персональный компьютер.

Виртуальные номера для приема sms защищают от мошенников, при банковских операциях, передаче личных данных. Кроме того, это хорошая возможность разделять работу и личную жизнь. Звонки по работе будут поступать на виртуальный номер, а на обычный мобильный — сообщения и звонки от членов семьи, друзей. Кроме того, есть возможность переадресовывать рабочие SMS другим сотрудникам в любое время суток.

Преимущества от «Плюсофон»

Оформить номер доступно в компании «Плюсофон» всего за пять минут. Пользователю предлагается большой выбор номеров: красивых или обычных. Эксклюзивный реально использовать как дополнительный номер. Подтвердить личность возможно онлайн через портал Госуслуг, если есть активная и подтвержденная учетная запись. Все входящие сообщения бесплатны, а исходящие с учетом налога обойдутся абоненту 60 копеек за SMS. Прием и отправка сообщений осуществляется через Личный кабинет или мобильное приложение на устройстве.

Абонентская плата за такой номер очень выгодна для абонентов, составляет 120 рублей в месяц. Также одноразово придется оплатить подключение, стоимость услуги зависит от того, насколько номер красивый и эксклюзивный.