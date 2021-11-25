Что такое суппорт тормозной и где его купить?

Тормозной суппорт — узел тормозной системы автомобиля, который обеспечивает остановку машины при нажатии на педаль. Этот элемент является единственной подвижной деталью системы торможения. От исправности тормозной системы напрямую зависит безопасность самого водителя и других участников дорожного движения.

В зависимости от марки авто, узел может располагаться в области передних колес либо одновременно в передней и задней части машины. Также не стоит забывать, что эта запчасть устанавливается только на модели с дисковым механизмом торможения.

Принцип работы суппортов

После нажатия водителем педали тормоза, суппорт придавливает колодки к диску колеса, что приводит к остановке транспорта. Это происходит за счет увеличения сил трения между частями, вступающими в контакт. Само прижатие происходит в результате действия поршней под давлением. В зависимости от конструкции движение поршней может происходить с одной либо сразу с двух сторон. Также устройство обеспечивает удержание колодок в правильном положении по отношению к диску.

Конструкция

Деталь имеет простое строение, что положительным образом сказывается на сроке службы оригинальных запчастей. При хорошем уходе срок эксплуатации достигает 150 — 200 000 км. Основные конструктивные элементы:

Корпус. В нем находится все остальное содержимое.

Поршни. Располагаются в специальном цилиндре и отвечают за прижатие колодок.

Колодки. Обеспечивают перевод силы нажатия в тормозной момент.

Подвижная скоба (в моделях с плавающей скобой), возвратные пружины, уплотнительные кольца и другие вспомогательные части.

Суппорт с фиксированной конструкцией (без скобы) используют для спортивных либо премиальных автомобилей. Его цена выше, чем у аналогов.

Замена тормозных суппортов

Существует несколько признаков, которые говорят о возможных проблемах с системой торможения. Но перед тем, как заказать тормозные суппорты, лучше убедиться в наличии неисправности.

Когда необходимо менять запчать:

Увод машины в сторону.

Полная остановка требует постоянного повышения усилия.

Мягкая педаль.

«Залипание» тормозов.

Если проявляется один или несколько этих признаков, то нужно выполнить диагностику в автосервисе. В случае необходимости замены запчасти, то можно приобрести новый или восстановленный узел в Modnikov Ltd. Стоимость б/у детали будет ниже.

Продажа суппортов в Минске

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