Виды водостоков

Водосток, как одна из важнейших составляющих кровельной системы дома, позволяет обеспечить сохранность каркаса и облицовки, продлив их срок службы. Главное грамотно выбрать и установить водосточную систему. На рынке представлено несколько ее разновидностей, у каждой есть свои плюсы и минусы, знание которых поможет определиться с оптимальным вариантом.

Металлические водосточные системы

Водослив из металла применяется преимущественно в промышленном строительстве. Такие системы используются и при организации водоотвода на многоэтажных зданиях. Из достоинств металлических водостоков отмечают хорошие прочностные характеристики и стойкость к механическим воздействиям, огнеустойчивость.

Из недостатков водоотливов из металла стоит выделить:

вес;

подверженность коррозии;

сложности при проведении монтажных работ.

Водостоки изготавливают из разных металлов. Востребованными являются системы из тонколистовой стали, имеющие защитное покрытие и толщины 0,5-0,7 мм. Покрытие бывает в виде окраски, горячей/холодной оцинковки, полимерного слоя из пластизола, пурала, полиэстера. Защитное покрытие наносится в основном на трубы круглого сечения, желоба. Прямоугольные и квадратные составляющие водоотлива имеют внутри слой защитной грунтовки. Срок службы стальных конструкций около 35 лет. Применяют их на простых двускатных крышах. Купить водосток для крыши можно, перейдя по ссылке.

Алюминиевые системы привлекают стойкостью к коррозии, относительно небольшой вес, срок эксплуатации — до 50 лет. В отличие от стальных водостоков алюминиевые стоят намного дешевле.

Водосточные системы из меди зарекомендовали себя, как самые долговечные. Но их стоимость достаточно высокая. Учитывая, что такие водоотливы не подвержены коррозии, они не нуждаются в защитном покрытии, нанесении полимерного состава. Яркий оттенок водоотлива получается за счет окисления меди. Благодаря пластичности материала можно изготовить водостоки любой конфигурации. Единственное, крепежи должны быть только из меди. В противном случае слабый металл начнет ржаветь, что спровоцирует нарушение герметичности всей системы. Цинк-титановые водоотливы также отличаются достаточной прочностью и доступностью. Прослужить они могут почти 100 лет.

Пластиковые водосточные системы

Для изготовления водосточных систем производитель использует поливинилхлорид, толщина стенок варьируется от 1,8-3,3 мм. Такие водоотливы не нуждаются в дополнительном защитном покрытии. Из преимуществ выделяют:

Долговечность. Системы из ПВХ не подвергаются коррозийным изменениям, их срок службы составляет около 50 лет. На протяжении всего периода эксплуатации цвет всех элементов системы не выгорает. Устойчивость к внешним негативным воздействиям. Такие водоотливы химически нейтральны. Они способны сохранять свои рабочие характеристики при температуре от +50 до −50 градусов. Герметичность. Пластиковые водоотливы нормально реагируют на перепады температур, что позволяет им сохранять герметичность всей системы при любой погоде. Кроме этого, наличие резиновых уплотнителей и дополнительных расширительных элементов в конструкциях линейных участков также позволяет добиться полной герметичности водоотлива. Небольшой вес, пластичность. Пластиковые системы не нагружают карниз, монтаж производится легко и просто. Достаточная пропускная способность водостока. За счет имеющейся обрешетки в системе не собирается всякий мусор, грязь. Доступная стоимость. Пластиковые системы стоят на порядок ниже от металлических. Многообразие цветовых решений.

Из недостатков:

Строгое соблюдение рекомендаций производителя относительно условий эксплуатации.

Особенности монтажа водоотлива

Первым этапом выполняется установка крючков на лобовой доске/стропилах. После чего, нужно уложить желоб, сохраняя оптимальный угол наклон. Если вода будет задерживаться, значит, водосток выполнен неправильно. После монтажа желобов производится установка водосливов. Стыковочные места между желобами крепятся при помощи муфты. Оптимальное расстояние между кронштейнами и воронкой составляет 10 см. По завершении нужно закрепить водосточную трубу, тару под сбор воды.

Грамотно выбранный и смонтированный водосток дает возможность защитить стены дома, фасад от влаги, разрушения. Можно установить и металлическую систему, и пластиковую. И тот, и другой вариант способны прослужить много лет, если регулярно делать очистку от мусора, листьев, грязи. Также рекомендуется периодически осматривать всю конструкцию, и подтягивать крепления, поскольку со временем они ослабевают. В случае появлений течи, ремонт должен производиться быстро и качественно.