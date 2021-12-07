Розетки и выключатели ABB

Электроустановочные изделия — это не только завершающий штрих в дизайне помещения, но и потенциальная опасность, если продукция некачественная. Чтобы не беспокоиться о сохранности своего здоровья или имущества, можно заказать розетки и выключатели ABB на https://wqw.by/brands/abb/rozetki-i-vyklyuchateli-abb/. Наша компания гарантирует надежность и безопасность реализуемой продукции, а также ее соответствие европейским стандартам.

Каталог розеток и выключателей АББ

В каталоге интернет-магазина «Электрик+» представлены товары серии «Basic 55». Качественные материалы, из которых они изготовлены, гарантируют долгий срок службы и безопасность.

Контакты выпускаются с серебряным или никелевым покрытием, которое защищает их от негативного воздействия окружающей сред. Заземляющий механизм изготовлен из материала, который не подвержен коррозии. Лицевые панели производятся из пластика повышенной прочности, которые не горят.

Продукция «Basic 55» выпускается в двух линейках:

Baseline — для тех, кто предпочитаетсдержанность и элегантность;

— для тех, кто предпочитаетсдержанность и элегантность; Trendline — для тех, кто не боится добавить в дизайн квартиры ярких красок.

Каждая линейка имеет широкий выбор цветных вставок и рамок: от стандартных цветов (белый, бежевый, черный) до более оригинальных вариаций (например, красный, оранжевый, шампань). Доступны также флуоресцентные вставки — такая подсветка не требует дополнительного питания и оригинально смотрится в темноте.

В серии розеток «Basic 55» представлены: от обычных до телевизионных, акустических и телефонных, а также моделей с разъемами USB. Если нужна повышенная безопасность (например, в доме с детьми), то можно выбрать модель с крышкой или шторками.

Розетки и выключатели легко монтируются, надежно держатся в установочной коробке, даже при неаккуратном обращении, благодаря мощным пружинам. Для многопостового монтажа подойдут коробки 1-3 поста и рамки 1-5 постов.

Заказ и доставка

Купить розетки и выключатели АББ можно в «Электрик+» — заявки на сайте принимаются круглосуточно. При необходимости консультации есть возможность позвонить по горячей линии или воспользоваться формой обратной связи на сайте. Менеджеры ответят на все вопросы, сориентируют по цене.

При заказе розеток и выключателей можно осуществить самовывоз из пункта выдачи в Минске или оформить доставку. Оплата возможна как при получении наличными деньгами, так и безналичным путем.