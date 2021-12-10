Как правильно выбирать мебель для детской комнаты

Облик детской комнаты влияет на развитие и мироощущение ребенка. Поэтому важно, чтобы она вызывала только теплые и положительные эмоции, чтобы малыш любил проводить в ней время, чувствовал себя комфортно и защищенно.

Подобрать и купить мебель для детской комнаты нужно грамотно, учитывая потребности ребенка и возможности пространства. Функциональность помещения — важный критерий выбора, здесь должно быть все необходимое. Нужно ориентироваться также:

на качество исполнения;

внешний вид;

возможность очищать от загрязнений;

прочность покрытия.

Перед тем как приступать к покупке, нужно заранее спланировать расстановку предметов в комнате и сделать необходимые замеры.

Безопасность

Предметы мебели с острыми краями, металлическими и стеклянными вставками не стоит рассматривать, так как они могут стать причиной травм. Дети любят все трогать и пробовать на вкус, поэтому безопасность — один из важных пунктов при выборе. К ней относится и экологичность, поэтому мебель должна быть выполнена из натуральных материалов, например, древесины или чистого пластика. В ее производстве не должно применяться вредных веществ.

Следующий момент — устойчивость и прочность изделий. Они не должны легко переворачивать и терять равновесие — наоборот, все предметы должны быть стойкими и надежными.

Размеры помещения

Если комната большая — то можно обустроить ее как угодно, если же маленькая — то выбрать мебель для ребёнка лучше компактную и желательно многофункциональную. Можно отдать предпочтение трансформирующейся, которая складывается и раскладывается по необходимости. Например, диван-кровать. Качество фурнитуры должно быть хорошим, а детали — перемещаться легко. Лучше сразу выбрать мебель, способную менять свои размеры, тогда можно не беспокоиться, что ребенок вырос, и нужна новая. Достаточно будет просто увеличить ее. То же самое касается и стола — его высота должна доходить до локтя ребенка. Такая мебель позволит сэкономить и прослужит долгие годы.

Возраст

Для самых маленьких уместно будет превратить комнату в сказку. Яркие краски, волшебные образы, можно подобрать мебель для детской комнаты в таком же духе. Школьникам лучше выбирать интерьер строже, чтобы они не отвлекались от занятий.

Постепенно у ребенка будут копиться вещи — одежда, игрушки, книжки и тетрадки. Все это нужно где-то хранить. Поэтому стоит предусмотреть несколько удобных шкафов.

Детская комната должна иметь несколько зон:

игровую;

для отдыха;

для обучения.

В зависимости от возраста их размеры меняются. Школьникам важно обеспечить удобный учебный уголок, где будут находиться стол, стул либо кресло, полки для книг, тетрадей и других принадлежностей. Лучше сразу покупать трансформеры, чтобы можно было регулировать их высоту по мере роста ребенка. Чтобы правильно отрегулировать стул, ориентиры должны быть следующими: ноги должны касаться пола, колени — находиться под прямым углом.

Купить мебель для детской лучше с многочисленными полочками, ящиками, отсеками. Ребенок должен спокойно доставать до любой дверцы, чтобы взять или положить свои вещи. Штанга для вешалок в шкафу удобнее, если расположена невысоко.

Цвета

Оттенки мебели, стен, потолка и пола нужно выбирать теплые, приятные, не возбуждающие, ведь здесь ребенок будет также спать. Они должны успокаивать нервную систему, создавать позитивный строй мыслей и вызывать светлые чувства.

Желательно всю мебель расположить так, чтобы ребенок имел в поле зрения дверь, иначе неожиданно вошедшие люди будут его пугать всякий раз, когда он будет поглощен своими занятиями.

Где приобрести

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