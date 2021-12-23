Уборка квартиры

Уборку квартиры (генеральную, обычную или после ремонта) можно осуществить самостоятельно, а можно привлечь специалистов. Заказать профессиональную команду клинеров в Санкт-Петербурге можно по ссылке https://qlean.ru/spb. По окончанию ремонта, работа не останавливается. Теперь, чтобы привести квартиру в жилой вид, необходимо провести уборку. Она имеет несколько принципиальных отличий от генеральной, которая подразумевает борьбу с бытовыми загрязнениями. Послеремонтная уборка направлена на другой фронт работ.

Генеральная vs. после ремонта

Генеральная уборка зачастую применяется для обновления внешнего вида помещения. Среди основных загрязнений, которые подлежат уборке необходимо отметить:

в столовой и кухне: везде протирается пыль, внутренние и внешние поверхности очищаются от жира, протирается бытовая техника, удаляются застарелые фрагменты пищи, потеки;

ванная комната: следы ржавчины, отложения извести, грибок;

оставшиеся помещения: пыль, застарелые загрязнения на стенах, потолке, напольных покрытиях и в труднодоступных местах.

Что касается уборки после строительных или ремонтных работ, тогда специалистам придется бороться по большей части именно со строительными загрязнениями, чтобы подготовить помещение к полноценному, комфортному проживанию. Среди основных загрязнений можно выделить:

загрязнения со светильников и люстр;

удаление строительной пыли в воздухе и на мебели;

бетон, цемент и известь на поверхностях;

следы отделочных материалов: затирка, клей, герметик и т.д.

Таким образом, можно уверенно провести параллель между этими двумя типами уборки несмотря на то, что общая цель одна — наведение порядка.

Что входит в уборку?

Даже после косметического ремонта, обязательно необходимо проводить уборку. Зачастую, своих сил для этого может быть недостаточно. Специалисты знают все нюансы и имеют необходимый опыт, оборудование и профессиональные средства. В уборку входит:

полная уборка стен, пола и потолка;

мытье и чистка всей мебели снаружи и при необходимости изнутри;

мытье светильников;

очистка швов, удаление загрязнений с плитки в ванной и кухне;

мойка сантехнических устройств;

очистка внутренней отделки лоджий и балконов;

мойка окон.

Исходя из конкретного помещения и степени загрязнения, локации и этапы чистки могут отличаться.

Помощь профессионалов

Лучше не тратить собственное время, силы и нервы, а сразу вызвать опытную команду клинеров, которые могут справиться с загрязнениями любой сложности. Помимо высокого уровня профессионализма, они обладают следующими особенностями:

Наличие специального инвентаря: стремянка, химия, пароочистители, профпылесосы и другой инвентарь. Для каждой поверхности подбирается подходящее моющее средство, которое не только эффективно, но и бережно справится с любыми видами загрязнений. Дезинфекция. Если необходимо провести эту процедуру, специалисты будут использовать только безвредную химию, которая не оставит загрязнений и надолго защитит от микробов, грибков и бактерий.

Только профессиональная уборка гарантирует качество.