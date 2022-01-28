Как перерабатывают отходы ПВХ профилей?

Утилизация и переработка отходов производства пластиковых изделий — одна из важнейших задач, стоящих перед промышленностью. Во многих странах переработка ПВХ изделий находится на высоком уровне, с этой целью используют экструдер для переработки пластика или другое оборудование. В частности, отходы производства окон из этого материала, а также материалы из старых конструкций, могут перерабатываться до пяти раз без ухудшения качества получаемого изделия. Может лишь измениться цвет готового материала.

Можно сказать, что отходы ПВХ профиля не требуют уничтожения, то есть утилизации, они становятся частью замкнутого цикла переработки, в результате чего исходный материал может использоваться до 300 лет (пять циклов переработки и эксплуатации).

Основные методы переработки отходов ПВХ профилей

Во время производства ненаполненных поливинилхлоридов значительную массу отходов формируют нежелатинизированный пластизоль, обрезки, стружка и брак. Из таких отходов первым методом вполне возможно получать качественные изделия по пластизольной технологии, включающей в себя измельчение, изготовление пасты и отлив заготовки.

Пластизоль собирают после основного производства в специальные ёмкости, подвергают желатинизации, добавляют отходы производства, формируют в листы, которые обрабатываются в измельчителях. Полученный материал подвергают прессованию и отливке. Пластизольная крошка может смешиваться с каучуком для изготовления резины без применения смягчителей.

Перерабатываются отходы ПВХ профиля прессовальными комплексами, работающими методом интрузии, с постоянно крутящимся шнеком, захватывающим отходы и создающим однородную массу.

В будущем на первые места среди вариаций отливки выйдет многокомпонентное литье, при котором заготовка внутри и снаружи покрыта разнородными слоями. Внутренний — переработанный ПВХ, наружный — окрашенный качественный пластик. Таким образом, первичное сырьё будет сэкономлено примерно на 50%.

Принципиально иным методом вторичного использования поливинилхлоридных массивов становится упруго-деформационное диспергирование с несколькими циклами разрушения под значительным давлением и повышенной температурой, иначе называемое экструзией. Данный метод требует предварительного дробления вторсырья в диспергаторе. Отходы пленочных изделий обрабатываются в гомогенизированную смесь поливинилхлоридных пластиков с частицами размером 300 — 600 мкм. Температура внутри диспергатора составляет 120 — 160 С°, при её увеличении возможны нежелательные последствия — потемнения материала.

Метод каландрования используют в производстве тары и мебели (используется шредер для переработки древесины). Производство отличается лёгкостью, высокой однородностью и прочностью конечного продукта. Метод подходит для термопластичных видов ПВХ, например мягкого ПВХ.

Традиционным способом переработки отходов можно считать прессование расплавленных и измельченных отходов.