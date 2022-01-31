Инвестируем в бриллианты: что нужно знать?

Бриллиантовые украшения столь любимы нами не только за их внешний вид, но и за то, что это выгодное вложение денег. Цены на акции даже крупных компаний, как показал мировой кризис, могут существенно колебаться. Драгоценные камни же — невозобновляемый природный ресурс. Поэтому стоит задуматься о том, чтобы купить бриллиант цена которого будет стабильно расти, хоть и не настолько быстро, как у традиционных инвестиционных инструментов.

Почему бриллианты — надежное вложение?

Спрос на украшения с этими камнями постоянно растет. Украшения с бриллиантами традиционно используют для выражения чувств, кольца с этими камнями дарят невестам. При этом «брилиантовый этикет» меняется в соответствии с веяниями времени: если раньше такие камни носили только зрелые женщины, то сегодня появиться на работе в элегантном колечке или сережках с бриллиантами может себе позволить и молодая девушка. Рост спроса на такие украшения отмечают крупнейшие мировые и российские компании, которые занимаются добычей алмазов.

Старые месторождения бриллиантов по всему миру постепенно вырабатываются, а новые практически не открывают. Например, скоро будет выработано месторождение, где добывают девяносто процентов всех розовых бриллиантов. А значит, такие камни станут редкими и значительно вырастут в цене. Уже сейчас это один из самых дорогих вариантов, а один из редчайших розовых бриллиантов был продан в Швейцарии более чем за 76 миллионов франков.

Какие бриллианты покупать, чтобы выгодно вложить деньги?

Больше всего растут цены на редкие камни. Это бриллианты определенных цветов, а также сочетающие в себе несколько высоких качественных характеристик.

Среди цветных бриллиантов сильнее всего дорожают розовые, голубые, а также камни насыщенных желтых оттенков.

Среди прозрачных — это бриллианты весом от 4 карат, прозрачные или почти прозрачные, с высокой чистотой.

Обязательно обращайте внимание на то, чтобы бриллиант был сертифицированным. В сертификате указываются характеристики камня. Выдавать такие документы имеет право лишь небольшое количество геммологических лабораторий. При равных характеристиках сертифицированный бриллиант будет дороже того, у которого нет документа, а при продаже камня в будущем сертификат поможет вам подтвердить его характеристики.

Покупка бриллиантов — не быстрый, но надежный способ улучшить свое благосостояние и сохранить деньги даже в условиях мировых экономических кризисов.