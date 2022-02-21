Как реклама в метро продвигает региональные услуги

Почему реклама в метро так популярна? Главная причина — это гигантский охват аудитории, соперничать с которым может только ТВ. Также важно, что человек контактирует с рекламным объявлением плотно, основательно: все время в пути и несколько раз в неделю. Мы говорим о тех жителях города Самары, которые ежедневно пользуются подземкой. Региональный бизнес, разумеется, знает обо всех преимуществах рекламных объявлений в метро, но широко пользоваться этими услугами не спешит. Львиная доля объявлений дается представителями большого и среднего бизнеса.

Если выделить основные преимущества рекламы в метро, то получим следующий список

Охват: весь город в курсе рекламируемого товара/услуги/акции через несколько дней после начала кампании.

Восприятие. Люди с удовольствием читают рекламу в метро. Можно не ограничиваться слоганом, а донести до потенциального клиента все прелести и выгоды УТП.

Мобильность. Вагон с рекламным объявлением не стоит на месте, а перемещается по всему городу.

Длительность наряду с высокой частотой контакта увеличивает шансы заполучить клиента.

Небольшая стоимость рекламы за показ плюс налоговые льготы.

Потенциал рекламы в подземке для регионального бизнеса огромный. Но самарские бизнесмены не спешат заполнять носители в метро. Причина — опасения слить рекламные бюджеты. Чтобы не бояться, рекламу в метрополитене можно и нужно оптимизировать, заставлять работать.

Как с толком реализовать рекламный бюджет в метро

Чтобы объявления прекрасно работали на региональном уровне, необязательно накачивать рекламную кампанию лишними деньгами. Проверьте по чек-листу, как получить максимум отдачи. Требуется:

Правильно выбрать рекламный носитель и место (стикеры в вагонах, лайтбоксы, носители на эскалаторах, стенды на станциях).

Иметь рабочие креативные макеты. Они должны быть цепляющими, понятными, информативными, читабельными.

Выбрать временной интервал. Здесь все зависит от специфики бизнеса. Школе иностранных языков естественно давать рекламу в сентябре, а туристическому агентству — перед сезоном отпусков и праздников.

Размещение рекламы в метро в Самаре — лучший способ резко повысить узнаваемость нового или старого бренда. Реклама на станциях и в вагонах — органичная часть любой рекламной кампании в крупном городе, как Самара. При большом уровне охвата в метро повышается запоминаемость месседжей, что в итоге обязательно скажется на росте продаж.