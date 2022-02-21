Как реклама в метро продвигает региональные услуги

Почему реклама в метро так популярна? Главная причина — это гигантский охват аудитории, соперничать с которым может только ТВ. Также важно, что человек контактирует с рекламным объявлением плотно, основательно: все время в пути и несколько раз в неделю. Мы говорим о тех жителях города Самары, которые ежедневно пользуются подземкой. Региональный бизнес, разумеется, знает обо всех преимуществах рекламных объявлений в метро, но широко пользоваться этими услугами не спешит. Львиная доля объявлений дается представителями большого и среднего бизнеса.
Если выделить основные преимущества рекламы в метро, то получим следующий список
- Охват: весь город в курсе рекламируемого товара/услуги/акции через несколько дней после начала кампании.
- Восприятие. Люди с удовольствием читают рекламу в метро. Можно не ограничиваться слоганом, а донести до потенциального клиента все прелести и выгоды УТП.
- Мобильность. Вагон с рекламным объявлением не стоит на месте, а перемещается по всему городу.
- Длительность наряду с высокой частотой контакта увеличивает шансы заполучить клиента.
- Небольшая стоимость рекламы за показ плюс налоговые льготы.
Потенциал рекламы в подземке для регионального бизнеса огромный. Но самарские бизнесмены не спешат заполнять носители в метро. Причина — опасения слить рекламные бюджеты. Чтобы не бояться, рекламу в метрополитене можно и нужно оптимизировать, заставлять работать.
Как с толком реализовать рекламный бюджет в метро
Чтобы объявления прекрасно работали на региональном уровне, необязательно накачивать рекламную кампанию лишними деньгами. Проверьте по чек-листу, как получить максимум отдачи. Требуется:
- Правильно выбрать рекламный носитель и место (стикеры в вагонах, лайтбоксы, носители на эскалаторах, стенды на станциях).
- Иметь рабочие креативные макеты. Они должны быть цепляющими, понятными, информативными, читабельными.
- Выбрать временной интервал. Здесь все зависит от специфики бизнеса. Школе иностранных языков естественно давать рекламу в сентябре, а туристическому агентству — перед сезоном отпусков и праздников.
Размещение рекламы в метро в Самаре — лучший способ резко повысить узнаваемость нового или старого бренда. Реклама на станциях и в вагонах — органичная часть любой рекламной кампании в крупном городе, как Самара. При большом уровне охвата в метро повышается запоминаемость месседжей, что в итоге обязательно скажется на росте продаж.