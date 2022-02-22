Пылеуловители циклонного типа

Пылеуловители циклонного типа — обязательная технологическая часть оснащения пневматических линий, где возникает потребность в циркуляции воздуха, предварительно очищенного от пыли или взвеси.

При этом пылеуловители циклонного типа могут использоваться не только для очистки циркулирующего атмосферного воздуха, но также и для дымовой среды, химической среды и гидравлических потоков. В любом из названных случаев используется один и тот же тип центробежной сепарации твердой фазы от основного потока.

Пылеуловители циклонного типа подразделяются на две комплектовочные категории:

Пылеуловители циклонного типа с системой магистральных воздуховодов без дополнительного оснащения. В этом случае пневматическая (газовая, дымовая) среда циркулирует в полость циклона и очищается двумя ступенями — ускорением потока и его центробежным движением.

Установки циклонные с дополнительным оснащением. Используются для более тонкой очистки, которая достигается установкой на выводном воздуховоде фильтрующего пакера или картриджа. В качестве фильтрующего элемента используется пористая гофра или щелевые диафрагмы.

Вне зависимости от оснащения пылеуловители циклонного типа имеют одинаковый спектр мероприятий по монтажу. Если в наличии нет руководства по эксплуатации или спецификации, то для установки по месту эксплуатации своими руками можно воспользоваться схемой проекта.

Пылеуловители циклонного типа имеют ряд строгих рекомендаций, которые обеспечивают эффективное использование и очистку пневматической среды. При этом запрещается эксплуатация, если выявлены следующие факторы:

Циклонная установка смонтирована без соблюдения устойчивости. При работе циклона возникает вибрация, которая может привести к локальному перемещению агрегата и его сваливанию. Это может привести к разрушению монтажных конструкций, хранилища или котлового агрегата — в зависимости от среды применения.

Нарушение герметичности воздуховодов. В этом случае эффективность установки будет равняться нулю, так как произойдет «подсасывание» атмосферного воздуха за пределами очищаемой среды — это приведет к увеличению объемов воздуха и снижению производительной способности циклона.

Отсутствие заземления. Поскольку в работе пылеуловители циклонного типа используют компрессорные установки, то еще на стадии обустройства следует позаботиться о точке подключения агрегата и возможностях его якорного заземления для безопасности эксплуатации электроустановки.

При работе пылеуловители циклонного типа используют специфическое устройство — центробежный пневматический ускоритель Вентури. Данное устройство позволяет использовать физический метод отделения воздушного потока от твердой фазы, свободно компенсирующейся в пневматической среде, подчиняясь закону движения Броуна. Воздушный, газовый, дымовой потоки имеет разную температуру, но они все равно значительно легче твердых частичек в своем объеме. Значит ускорение тоже произойдет с разными значениями, в итоге твердая фаза будет оттеснена, сепарирована и направлена в специальный бункер для хранения. Следует периодически останавливать пылеуловители циклонного типа производить очистку корпуса, центробежного устройства Вентури, смену или прочистку щелевых фильтрующих картриджей. В противном случае эксплуатационная эффективность пылеуловителей будет значительно снижена, ухудшив качество очистки дымовой (пневматической) среды.