Пылеуловители циклонного типа

  • Ильдар Саитов
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    • Пылеуловители циклонного типа — обязательная технологическая часть оснащения пневматических линий, где возникает потребность в циркуляции воздуха, предварительно очищенного от пыли или взвеси.

    При этом пылеуловители циклонного типа могут использоваться не только для очистки циркулирующего атмосферного воздуха, но также и для дымовой среды, химической среды и гидравлических потоков. В любом из названных случаев используется один и тот же тип центробежной сепарации твердой фазы от основного потока.

    Пылеуловители циклонного типа подразделяются на две комплектовочные категории:

    • Пылеуловители циклонного типа с системой магистральных воздуховодов без дополнительного оснащения. В этом случае пневматическая (газовая, дымовая) среда циркулирует в полость циклона и очищается двумя ступенями — ускорением потока и его центробежным движением.
    • Установки циклонные с дополнительным оснащением. Используются для более тонкой очистки, которая достигается установкой на выводном воздуховоде фильтрующего пакера или картриджа. В качестве фильтрующего элемента используется пористая гофра или щелевые диафрагмы.

    Вне зависимости от оснащения пылеуловители циклонного типа имеют одинаковый спектр мероприятий по монтажу. Если в наличии нет руководства по эксплуатации или спецификации, то для установки по месту эксплуатации своими руками можно воспользоваться схемой проекта.

    Пылеуловители циклонного типа

    Пылеуловители циклонного типа имеют ряд строгих рекомендаций, которые обеспечивают эффективное использование и очистку пневматической среды. При этом запрещается эксплуатация, если выявлены следующие факторы:

    • Циклонная установка смонтирована без соблюдения устойчивости. При работе циклона возникает вибрация, которая может привести к локальному перемещению агрегата и его сваливанию. Это может привести к разрушению монтажных конструкций, хранилища или котлового агрегата — в зависимости от среды применения.
    • Нарушение герметичности воздуховодов. В этом случае эффективность установки будет равняться нулю, так как произойдет «подсасывание» атмосферного воздуха за пределами очищаемой среды — это приведет к увеличению объемов воздуха и снижению производительной способности циклона.
    • Отсутствие заземления. Поскольку в работе пылеуловители циклонного типа используют компрессорные установки, то еще на стадии обустройства следует позаботиться о точке подключения агрегата и возможностях его якорного заземления для безопасности эксплуатации электроустановки.

    При работе пылеуловители циклонного типа используют специфическое устройство — центробежный пневматический ускоритель Вентури. Данное устройство позволяет использовать физический метод отделения воздушного потока от твердой фазы, свободно компенсирующейся в пневматической среде, подчиняясь закону движения Броуна. Воздушный, газовый, дымовой потоки имеет разную температуру, но они все равно значительно легче твердых частичек в своем объеме. Значит ускорение тоже произойдет с разными значениями, в итоге твердая фаза будет оттеснена, сепарирована и направлена в специальный бункер для хранения. Следует периодически останавливать пылеуловители циклонного типа производить очистку корпуса, центробежного устройства Вентури, смену или прочистку щелевых фильтрующих картриджей. В противном случае эксплуатационная эффективность пылеуловителей будет значительно снижена, ухудшив качество очистки дымовой (пневматической) среды.

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