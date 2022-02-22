Как защитить организм от простуды, гриппа и ОРВИ

Особенно ярко простудные заболевания проявляются зимой, а также в демисезонный период. Холодная погода, недостаток солнечного света, витаминов приводят к увеличению количества заболевших. Сама по себе простуда не всегда вызывает опасения, но в случае ее осложнений может потребоваться серьезное лечение. На фоне насморка развиваются синуситы, отиты, также течение болезни может привести к гаймориту, пневмонии и так далее. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями на период простудных заболеваний.

Актуальные меры профилактики простуды

К сожалению, полностью обезопаситься от заболеваний невозможно, но существуют универсальные мероприятия по предупреждению инфекций. Стоит опираться на следующее:

При поездках в общественном транспорте, в период нахождения вне дома не касаться руками глаз, рта, носа. Микробы с поручней, дверных ручек и прочих предметов не должны попасть в организм;

После возвращения домой обязательно мыть руки с использованием мыла;

Если вокруг замечены люди с симптоматикой ОРВИ (кашель, чихание), отойти от них на 1,5–2 м;

Стоит держаться подальше от мест со значительным количеством людей, также рекомендуется использовать маску;

Недостаток сна вредит организму, приводя к его ослаблению, поэтому недосыпа стоит избегать;

Желательно промывать нос с использованием морской воды. В том числе используются Аква Актив, Аква Марис, Аквалор, ЛинАква;

В формате курсов можно использовать средства пробиотической категории. Они помогают наладить работу кишечника и иммунную защиту. Можно рекомендовать Максилак, Пробиокс, Аципол, Лактобаланс.

Лекарства, которые можно использовать для лечения и профилактики простуд

Существует большое количество лекарственных средств от простуды, гриппа и ОРВИ с различными свойствами и показаниями к применению в зависимости от симптоматики и предназначенных для соответствующего возраста. Приобрести их можно на сайте интернет-аптеки: https://aptekiplus.ru/. Рассмотрим наиболее популярные разновидности: