Как защитить организм от простуды, гриппа и ОРВИ

Особенно ярко простудные заболевания проявляются зимой, а также в демисезонный период. Холодная погода, недостаток солнечного света, витаминов приводят к увеличению количества заболевших. Сама по себе простуда не всегда вызывает опасения, но в случае ее осложнений может потребоваться серьезное лечение. На фоне насморка развиваются синуситы, отиты, также течение болезни может привести к гаймориту, пневмонии и так далее. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями на период простудных заболеваний.
Актуальные меры профилактики простуды
К сожалению, полностью обезопаситься от заболеваний невозможно, но существуют универсальные мероприятия по предупреждению инфекций. Стоит опираться на следующее:
- При поездках в общественном транспорте, в период нахождения вне дома не касаться руками глаз, рта, носа. Микробы с поручней, дверных ручек и прочих предметов не должны попасть в организм;
- После возвращения домой обязательно мыть руки с использованием мыла;
- Если вокруг замечены люди с симптоматикой ОРВИ (кашель, чихание), отойти от них на 1,5–2 м;
- Стоит держаться подальше от мест со значительным количеством людей, также рекомендуется использовать маску;
- Недостаток сна вредит организму, приводя к его ослаблению, поэтому недосыпа стоит избегать;
- Желательно промывать нос с использованием морской воды. В том числе используются Аква Актив, Аква Марис, Аквалор, ЛинАква;
- В формате курсов можно использовать средства пробиотической категории. Они помогают наладить работу кишечника и иммунную защиту. Можно рекомендовать Максилак, Пробиокс, Аципол, Лактобаланс.
Лекарства, которые можно использовать для лечения и профилактики простуд
Существует большое количество лекарственных средств от простуды, гриппа и ОРВИ с различными свойствами и показаниями к применению в зависимости от симптоматики и предназначенных для соответствующего возраста. Приобрести их можно на сайте интернет-аптеки: https://aptekiplus.ru/. Рассмотрим наиболее популярные разновидности:
- Многие предпочитают пользоваться препаратами с иммуномодулирующими свойствами: Трекрезаном, Амиксином, Ингароном, ИРС-19, Тилорамом, Генфероном.
- В случае заболеваний в семье, окружении, в сезон простуд нередко выписывают АРБИДОЛ® — это оригинальный противовирусный препарат, угнетающий вирусную активность. В том числе присутствуют рекомендации при коронавирусе, до 7 раз минимизируется риск заражения ОРВИ и развития пневмонии.
- Схожий принцип работы имеют Ремантадин, Амизон, Ингавирин, Афлюдол, Рибавирин. Их действие заключается в предотвращении размножения вирусных бактерий.
- От гриппа используются Номидес, Тамифлю, Реленза.
- Для взрослых при поднятии температуры применяют: Инфлюнет, Анвимакс, Колдрекс ХотРем, Колдакт с витамином С, Упсарин Упса, Риниколд Хотмикс.
- Для малышей чаще всего рекомендуют суспензии: Парацетамол, Ибупрофен, Максиколд, Нимулид.
- При насморке актуальны Називин, Риномарис, Протаргол Д-р Пилл, Ксилометазолин Солофарм.
- От боли в горле таблетки и спреи: Бензидамин, Ларипронт, Доритрицин, Гелангин, Граммицидин С, МестаМидин, Горпилс, Ангидак.
- При влажном кашле используются Коделак Бронхо, Лазолван; при сухом — Панатус сироп, Панатус, Коделак НЕО.
- Отек слизистых снимают с помощью Лоратадина, Зодака, Эзлора СТ.
- Антибиотики рекомендуют только при развитии бактериальных осложнений.