Учебный робот-манипулятор для учащихся сельских школ

55 общеобразовательных школ, расположенных в малых городах и сельской местности Рязанской области получат учебные роботы-манипуляторы. Современные четырехосевые конструкции со сменными модульными насадками закупаются посредством электронного аукциона для образовательных центров технологической и естественно-научной направленности, функционирующих в учебных заведениях. Финансирование закупки осуществляется за счет выделенных субсидий на оснащение указанных центров. Планируется закупить учебное оборудование на сумму, более 17,8 млн рублей, как указано в начальной цене государственного контракта.

Что может и чему научит роботизированный манипулятор

Это многофункциональная настольная конструкция для практического обучения. Универсальный комплект заменяемых насадок позволяет реализовывать следующие функции:

перемещение предметов;

рисование;

гравировка лазерная;

печать трехмерная;

письмо.

Образовательный комплект кроме насадок содержит пульт управления, вай-фай и Bluetooth модули, обучающие материалы и задания. Возможности систематизированного управления роботизированного симулятора расширяются комплектом датчиков. Они же имитируют работу с внешними устройствами, которые участвуют в автоматизированном технологическом процессе.

Программируемый контролер обеспечивает взаимодействие учебного манипулятора с подключенными к нему устройствами, расширяет его функциональные возможности, реализует учебные решения в рамках технологии «Интернет вещей». Модуль технического зрения автоматически распознает и обрабатывает простейшие объекты графического изображения разной формы, цвета. Это освобождает программируемый контролер от загрузки сложных вычислений. Данный модуль помогает учащимся в процессе обучения решать проектные задания на доступном для них техническом уровне.

Закупка современного учебного оборудования имеет своей целью создание технической базы для освоения школьниками основ робототехники. Будущее промышленного производства не видится без использования роботов, а значит уже сейчас необходимо позаботиться о подготовке высококвалифицированных кадров для внедрения, использования и управления роботизированных линий производства. Технологии, которые ранее были доступны лишь учащимся образовательных центов в больших городах, ныне пришли в российскую глубинку.