Как взять в аренду авто в отпуске

Взятую напрокат в отпуске машину можно сравнить с ковром-самолетом. Наличие транспорта означает свободу передвижения, независимость от автобусов, электричек, метро. Приехав в любой город или страну, вы можете беспрепятственно преодолевать расстояния на каршеринговом автомобиле. Примечательно, что аренда авто возможна практически в любом городе.

Почему вы не пожалеете, взяв машину в аренду

Куда бы вы ни поехали, прокат транспортных средств разных моделей и марок есть в любом более-менее крупном городе. Причем стоимость услуг довольно приемлема. Поэтому получается, что взять машину во временное пользование выходит дешевле, чем перемещаться от дома до пункта назначения на собственном автомобиле.

Машина на прокат в отпуске — это степень свободы и масса других преимуществ:

отсутствие непредвиденных транспортных расходов;

возможность самостоятельно строить маршрут, охватить максимум мест, куда вы бы хотели съездить;

отсутствие необходимости оформлять кучу документов.

Получая авто в прокате, вы всего лишь заполняете договор. Не нужно оформлять ОСАГО, КАСКО и другие виды страхования. Как правило, на машину уже действует расширенная страховка. Для заключения договора на предоставление транспортного средства во временное пользование требуется паспорт или водительское удостоверение.

Как выбрать прокат

В Ярославле и других городах РФ действует немало пунктов проката. Клиентам предложены иномарки разных лет выпуска. Среди представленного ассортимента несложно выбрать автомобиль как для двоих, так и на большую семью. В наличии есть машины эконом и представительского класса. Чтобы определиться с расцветкой авто, можно заранее зайти на сайт предоставляющей машины в аренду компании и ознакомиться с ассортиментом.

Выбирая компанию, в которой вы возьмете машину в аренду, обращайте внимание не только на цены, но и на отзывы клиентов. В некоторых фирмах действуют ограничения касательно радиуса, в пределах которого можно пользоваться автомобилем. Этот факт нужно учитывать, если вы планируете более путешествовать за пределами города, чем кататься по городским улицам.

Непосредственно процесс оформления машины в аренду отнимает минимум времени. Достаточно предоставить подтверждающий личность документ и подписать договор. Планируя поездку, вы также можете забронировать авто заранее. Данная возможность часто присутствует на сайте компании.