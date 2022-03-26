Откуда подтекает стиральная машина

Такая бытовая техника как стиральная машина, посудомоечная и сушильная машины связаны с водой. Наличие воды в бытовой технике подразумевает её герметичность. Но тем не менее, от времени или от небрежного отношения в процессе использования и выполнения программ, машинка может начать протекать. По статистике мастерской, которая производит ремонт стиральных машин в Домодедово, такие протечки появляются чаще всего по вине пользователя.

Рассмотрим основные причины приводящие к появлению воды из-под стиральной машины.

Повреждение манжеты люка. Уплотнительное резиновое серые кольцо, которая обрамляет отверстие под люком, является преградой для воды.. В 80% в случаев появления протечки из под люка является разрыв манжеты. Почему появляется повреждения в манжеты люка? Это зависит от неправильной закладки белья. По неосторожности можно прищемить дверцей край одежды при закладке белья на стирку. А при больших оборотах она силой вырывается из под манжеты, рвёт её и деформирует. Следует отметить, что заклеить или восстановить резинку люка нельзя. Целостность не восстанавливается. Если вы попытаетесь заклеить её самостоятельно, то при первой же стирке, под воздействием высокой температуры воды, она начнёт пропускать воду. Так-же манжету может порвать железная пряжка или пуговица при ввращении в барабане. Следует обратить внимание, что такие вещи нужно выворачивать наизнанку, чтобы острые края металлической фурнитуры не повредили уплотнительная резинку. Появление воды из соединения шлангов. Заливной шланг и сливной шланг подсоединяются к системе водопровода и слива канализации. В местах соединения часто образуются протечки. По факту стиральная машинка не сломана, но протечки появляются из шлангов. В этом случае к мастеру в сервисный центр за ремонтом посудомоечной машины и стиральной машины обращаться не нужно. Можно сделать это самостоятельно или вызвать слесаря чтобы он уплотнил соединения. Течь из машинки во время залива воды. Иногда можно наблюдать протекания воды из куветы с порошком. Бункер, куда вы засыпаете порошок ,не плотно закрыт. Или, если у вас слишком большой напор воды, а порошка вы засыпали много, то вода не успевает стекать внутрь бака и выплескивается наружу через бортик бункера. Это можно легко исправить: просто сделайте напор поменьше. Для этого нужно повернуть сантехнический кран на подачу воды в стиральную машину чуть-чуть. Тем самым вы уменьшите давление воды, подаваемой в машинку и разбрызгивания не будет и вы не увидите появление капель на корпусе стиральной машины.

В заключении хочется сказать: если появилась протечка из-под стиральной машины снизу, лучше ей не пользоваться. Сразу обесточьте прибор и вызовите мастера из ближайшей мастерской для диагностики, иначе вода, если она попадает на электрические части, может полностью вывести её из строя.

Статья предоставлена сервисным центром «Домодедово-Мастер» www.domodedovo-master.ru