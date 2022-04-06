Котлы работающие на древесном топливе позволяют высвобождать больше количество тепловой энергии при длительном горении топлива, которое отличается безопасностью, рентабельностью и возможностью реализации под разные технические нужды на производстве. Наиболее частое техническое применение, которое имеют котлы работающие на древесном топливе — это реализация в водогрейных отопительных системах, банных комплексах и индустрии.

Высокий уровень востребованности таких установок, создал прецедент, при котором инженерами были разработаны мероприятия, комплексы и условия для самостоятельного монтажа. Он выполняется по отработанным схемам, которые актуальны для большинства видов котельных. При необходимости самостоятельно монтировать котел, воспользуйтесь чертежом, который указан в паспорте объекта.

При самостоятельном монтаже в котельной данные котлы позволят владельцу:

Удобно обслуживать котел с площадок, которые обеспечены самостоятельно.

Разрабатывать собственные схемы демонтажа и перевооружения котла.

Обеспечивать установку средствами механизации подачи топлива — древесины.

Следует отметить, что техническое перевооружение и модификация котлов, если они поставлены на учет в Ростехнадзоре должны проводить лицензированные организации, которые разрабатывают свой комплекс мероприятий, до начала их внедрения.

Сами котлы имеют ряд функциональных превосходств в сравнение с более сложными дизельными (газовыми) моделями:

Использование простой тепловой схемы, как в классических котлах.

Высокий положительный экономический эффект, который в первую очередь объясняется применением фактически бесплатного топлива. Высокий экономический эффект в свою очередь сопровождает рентабельную целесообразность длительной эксплуатации котла.

Простота конструкции котла. Поскольку используется твердое топливо, то зачастую применяется простая классическая тепловая установка, результативность которой достигается применением открытой камеры с ручной или механизированной загрузку.

Высокий тепловой эффект. Если котлы работающие на древесном топливе используется в промышленной индустрии, то применяют крупногабаритные установки с большой загрузкой — в таком случае горение будет длительным и максимальным.

Котлы на древесном топливе, условно на опилках, состоят из стандартного комплекта изделий, которые обслуживают работу твердотопливных установок. При этом сборка подчиняется производственным, испытательным и качественным регламентам. При несоблюдении регламентов тепловая установка не будет допущена к вводу в эксплуатации, даже если к обустройству котельных не возникает вопросов.

Экономия средств

Если котлы на древесине обустроить для промышленного сектора, занимающегося деревообработкой, то появляется постоянный доступ к отходам в виде опилок и отпила, которые находятся рядом. А это означает, что топливо становится практически бесплатным — нет затрат на доставку и специальное производство топлива.

Энергоемкий запас тепла

Древесные отходы используются только твердотопливными котлами, которые сами по себе являются весьма теплоустойчивыми установками, то есть способными вырабатывать тепло в больших количества. Твердое топливо является вторым по классу энергоемкости после природного газа.

Эргономичная форма

При малых типоразмерах и габаритах топки такие котлы являются высокопроизводительными. При этом малые габариты позволяют быстро монтировать, а после вводить в применение такие котлы.