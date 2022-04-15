Электропроводка для производственных строений

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монтаж проводки

Для подключения производственных помещений к электросети требуются особые технические условия. Чтобы гарантировать их соблюдение, рекомендован монтаж электропроводки под ключ, выполнение которого будет поручено профильными специалистами.

Отличительные черты электромонтажа на предприятии:

  • Глубина для прокладки кабеля — около 700 мм. На защищенном участке обязательно устанавливается рубильник для обесточивания сети.
  • Распределительные щиты находятся на участке входа проводки.
  • При объединении оборудования учитывается потребляемая мощность. Для распределения нагрузки используются электрические шкафы, модули дистанционного управления.
  • На крыше производственного здания обязательно должна быть установлена пассивная или активная молниезащита. Особенно вопрос касается высоких зданий и инженерных сооружений.

На выбор основного и резервных источников питания влияют назначение предприятия и перечень требований к безопасности коллектива. В некоторых случаях изменения в электроснабжении необходимы при перепрофилировании предприятия. Но, как правило, такая работа требуется при введении в эксплуатацию конкретного производственного строения.

Электромонтажные работы: этапы

Работа начинается с подготовки технических условий, в которых указываются показатели электроснабжения и категории необходимого оборудования. На их основе создается проектная документация и выполняются следующие работы:

  1. На участке и производственных постройках наносятся линии, по которым будет прокладываться электропроводка и будут установлены электротехнические устройства и остальное оборудование.
  2. Устанавливаются распределительные щиты, коммутационные коробки; проводится штробление стен и полов для использования скрытой электропроводки; крепятся кожухи и кабель-каналы для прокладки проводов.
  3. Кабель ведется от электрической сети до распределительного щита.
  4. Проводка прокладывается внутри производственных строений, создается молниезащита.
  5. Устанавливается освещение и электрическое оборудование.
  6. Проводится подключение к сети и остальные пусконаладочные работы.

При выборе подрядчика для установки электропроводки необходимо учитывать его опыт и наличие соответствующей квалификации. Важно, чтобы гарантировалась прозрачность сделки и предоставлялись подтверждающие документы. Такой подход позволит выполнить работу, учитывая соответствующие правила прокладки кабельной проводки.

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