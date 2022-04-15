Электропроводка для производственных строений

Для подключения производственных помещений к электросети требуются особые технические условия. Чтобы гарантировать их соблюдение, рекомендован монтаж электропроводки под ключ, выполнение которого будет поручено профильными специалистами.
Отличительные черты электромонтажа на предприятии:
- Глубина для прокладки кабеля — около 700 мм. На защищенном участке обязательно устанавливается рубильник для обесточивания сети.
- Распределительные щиты находятся на участке входа проводки.
- При объединении оборудования учитывается потребляемая мощность. Для распределения нагрузки используются электрические шкафы, модули дистанционного управления.
- На крыше производственного здания обязательно должна быть установлена пассивная или активная молниезащита. Особенно вопрос касается высоких зданий и инженерных сооружений.
На выбор основного и резервных источников питания влияют назначение предприятия и перечень требований к безопасности коллектива. В некоторых случаях изменения в электроснабжении необходимы при перепрофилировании предприятия. Но, как правило, такая работа требуется при введении в эксплуатацию конкретного производственного строения.
Электромонтажные работы: этапы
Работа начинается с подготовки технических условий, в которых указываются показатели электроснабжения и категории необходимого оборудования. На их основе создается проектная документация и выполняются следующие работы:
- На участке и производственных постройках наносятся линии, по которым будет прокладываться электропроводка и будут установлены электротехнические устройства и остальное оборудование.
- Устанавливаются распределительные щиты, коммутационные коробки; проводится штробление стен и полов для использования скрытой электропроводки; крепятся кожухи и кабель-каналы для прокладки проводов.
- Кабель ведется от электрической сети до распределительного щита.
- Проводка прокладывается внутри производственных строений, создается молниезащита.
- Устанавливается освещение и электрическое оборудование.
- Проводится подключение к сети и остальные пусконаладочные работы.
При выборе подрядчика для установки электропроводки необходимо учитывать его опыт и наличие соответствующей квалификации. Важно, чтобы гарантировалась прозрачность сделки и предоставлялись подтверждающие документы. Такой подход позволит выполнить работу, учитывая соответствующие правила прокладки кабельной проводки.