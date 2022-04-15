Электропроводка для производственных строений

Для подключения производственных помещений к электросети требуются особые технические условия. Чтобы гарантировать их соблюдение, рекомендован монтаж электропроводки под ключ, выполнение которого будет поручено профильными специалистами.

Отличительные черты электромонтажа на предприятии:

Глубина для прокладки кабеля — около 700 мм. На защищенном участке обязательно устанавливается рубильник для обесточивания сети.

Распределительные щиты находятся на участке входа проводки.

При объединении оборудования учитывается потребляемая мощность. Для распределения нагрузки используются электрические шкафы, модули дистанционного управления.

На крыше производственного здания обязательно должна быть установлена пассивная или активная молниезащита. Особенно вопрос касается высоких зданий и инженерных сооружений.

На выбор основного и резервных источников питания влияют назначение предприятия и перечень требований к безопасности коллектива. В некоторых случаях изменения в электроснабжении необходимы при перепрофилировании предприятия. Но, как правило, такая работа требуется при введении в эксплуатацию конкретного производственного строения.

Электромонтажные работы: этапы

Работа начинается с подготовки технических условий, в которых указываются показатели электроснабжения и категории необходимого оборудования. На их основе создается проектная документация и выполняются следующие работы:

На участке и производственных постройках наносятся линии, по которым будет прокладываться электропроводка и будут установлены электротехнические устройства и остальное оборудование. Устанавливаются распределительные щиты, коммутационные коробки; проводится штробление стен и полов для использования скрытой электропроводки; крепятся кожухи и кабель-каналы для прокладки проводов. Кабель ведется от электрической сети до распределительного щита. Проводка прокладывается внутри производственных строений, создается молниезащита. Устанавливается освещение и электрическое оборудование. Проводится подключение к сети и остальные пусконаладочные работы.

При выборе подрядчика для установки электропроводки необходимо учитывать его опыт и наличие соответствующей квалификации. Важно, чтобы гарантировалась прозрачность сделки и предоставлялись подтверждающие документы. Такой подход позволит выполнить работу, учитывая соответствующие правила прокладки кабельной проводки.