Поломки стиральных машин которые можно чинить самостоятельно

Около 10% поломок в стиральных машинах происходит в гарантийный срок эксплуатации. Конечно же пользователь хочет вызвать мастеров из сервиса по гарантии. Но чаще всего виноват в поломках сам пользователь. По статистике мастерской, которая производит ремонт стиральных машин в Подольске, чаще всего встречаются такаие поломки как:

Отсутствие слива воды

Владелец стиралки, который вызывает инженера по гарантии, надеется, что ремонт будет бесплатный. Но чаще всего за вызов мастера придётся платить. И это происходит по простой причине: машинка стиральная не сливает потому, что внутрь сливной системы попал посторонний предмет и застрял в фильтре улавливателе. Тем самым он перекрывает доступ к оттоку отработанный воды из бака. А это не является гарантийным случаем, так как причиной засора является хозяин стиральной машинки. Поэтому, прежде чем вы звать мастера из сервисного центра, самостоятельно попробуйте прочистить фильтр снизу стиральной машинки. Возможно туда попала мелочь типа пуговиц, ватных палочек или зубочистки. Тем самым вы предотвратите поломку сливного насоса и сэкономите деньги на оплату вызова мастера.

Если не вращается барабан стиральной машины

Гарантийный выезд и обслуживание техники в этом случае будет платным если вы перегрузили машинку. Опытный мастер поймёт, открыв машинку, что это произошло по вине опять-же пользователя. При отсутствии вращения барабана слетает ремень. Если машинка была перегружена большим количеством вещей, то ремень или рвется или просто спадает со шкива мотора. Установить ремень можно самостоятельно. Просто открутите и заднюю крышку стиральной машины и натяните ремень на шкив и мотор. Сделать это не сложно достаточно посмотреть видео ролик в интернете на YouTube.

Отсутствие залива воды

Если стиральная машинка не заливают воду в начале стирки, то скорее всего в сетку -ловитель попала окалина из водопровода. Немногие знают, что в месте присоединения заливного шланга сверху стиральной машины к электроклапанам, стоит сеточка, которая ловит окалину. Нужно просто открутить шланг и прочистить сетку механическим способом просто промыв под водопроводом. И машинка снова будет заливать воду и тогда ремонт стиральной машины в Щербинке заказывать не нужно.

Для предотвращения поломок в будущем, старайтесь экслуатировать бытовую технику строго по инструкции. Не перегружайте, используйте качественный порошок и не забывайте раз в месяц чистить фильтры.