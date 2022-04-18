Ликвидация ООО

Сегодня особенности и стоимость услуги ликвидации ООО интересуют большое количество владельцев бизнеса. Причины такой ситуации — постоянные колебания рынка и убыточность предпринимательской деятельности в некоторых отраслях.
Этапы ликвидации ООО:
- Проводится собрание, на котором принимается решение о прекращении ведения бизнеса.
- Передается соответствующее уведомление в налоговую инспекцию.
- Публикуется новость о ликвидации в «Вестнике гос.регистрации» (необходимо для кредиторов).
- Проводится инвентаризация имущества, изучаются активы, оцениваются долги, организуется увольнение сотрудников, планируются расчеты с кредиторами и пр.
- Составляется баланс.
- Осуществляются расчеты с учредителями, закрываются существующие счета.
Для ликвидации ООО потребуется заявление, бухгалтерский баланс, протокол собрания учредителей, квитанция об оплате государственной пошлины.
Как ликвидировать ООО: самостоятельно или обратиться к юристу?
Если ликвидацией ООО будет заниматься юридическая организация, такой подход позволит исключить вероятность ошибок и попадания в неприятные ситуации. Данная услуга включает следующую работу:
- Проводятся консультации, на которых определяется стратегия официального прекращения предпринимательской деятельности.
- Изучаются вопросы реорганизации.
- При необходимости юрист вникает в процедуру банкротства и пр.
Сколько стоит услуга ликвидации ООО?
Сразу назвать конкретную цену предоставления услуги нельзя. Ценовой диапазон зависит от нескольких нюансов, в числе которых и выбор способа ликвидации.
Стандартные траты включают оплату публикаций в соответствующих периодических изданиях, услуг нотариуса, государственной пошлины.
В некоторых случаях придется оплатить дополнительные услуги:
- Регистратора. Если вы не закрываете ООО самостоятельно, а обращаетесь к подрядчику по данному вопросу.
- Бухгалтера. Если вы не уделяли внимание налоговой или бухгалтерской отчетности.
- Юридического сопровождения. Оно необходимо для бизнеса, попавшего в нестандартную ситуацию и требующего использования альтернативных способов ликвидации.
Стоит учитывать еще наличие долгов у юридического лица. Если они присутствуют, ему больше подойдет процедура банкротства.
Ликвидация ООО длительная и непростая, по этой причине ее стоит передавать опытным специалистам из юридической организации. Их квалификация является гарантией качественного предоставления услуги.