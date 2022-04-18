Ликвидация ООО

by
Коллегия юристов

Сегодня особенности и стоимость услуги ликвидации ООО интересуют большое количество владельцев бизнеса. Причины такой ситуации — постоянные колебания рынка и убыточность предпринимательской деятельности в некоторых отраслях.

Этапы ликвидации ООО:

  • Проводится собрание, на котором принимается решение о прекращении ведения бизнеса.
  • Передается соответствующее уведомление в налоговую инспекцию.
  • Публикуется новость о ликвидации в «Вестнике гос.регистрации» (необходимо для кредиторов).
  • Проводится инвентаризация имущества, изучаются активы, оцениваются долги, организуется увольнение сотрудников, планируются расчеты с кредиторами и пр.
  • Составляется баланс.
  • Осуществляются расчеты с учредителями, закрываются существующие счета.

Для ликвидации ООО потребуется заявление, бухгалтерский баланс, протокол собрания учредителей, квитанция об оплате государственной пошлины.

Как ликвидировать ООО: самостоятельно или обратиться к юристу?

Если ликвидацией ООО будет заниматься юридическая организация, такой подход позволит исключить вероятность ошибок и попадания в неприятные ситуации. Данная услуга включает следующую работу:

  • Проводятся консультации, на которых определяется стратегия официального прекращения предпринимательской деятельности.
  • Изучаются вопросы реорганизации.
  • При необходимости юрист вникает в процедуру банкротства и пр.

Сколько стоит услуга ликвидации ООО?

Сразу назвать конкретную цену предоставления услуги нельзя. Ценовой диапазон зависит от нескольких нюансов, в числе которых и выбор способа ликвидации.

Стандартные траты включают оплату публикаций в соответствующих периодических изданиях, услуг нотариуса, государственной пошлины.

В некоторых случаях придется оплатить дополнительные услуги:

  • Регистратора. Если вы не закрываете ООО самостоятельно, а обращаетесь к подрядчику по данному вопросу.
  • Бухгалтера. Если вы не уделяли внимание налоговой или бухгалтерской отчетности.
  • Юридического сопровождения. Оно необходимо для бизнеса, попавшего в нестандартную ситуацию и требующего использования альтернативных способов ликвидации.

Стоит учитывать еще наличие долгов у юридического лица. Если они присутствуют, ему больше подойдет процедура банкротства.

Ликвидация ООО длительная и непростая, по этой причине ее стоит передавать опытным специалистам из юридической организации. Их квалификация является гарантией качественного предоставления услуги.

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