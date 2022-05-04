Колючая проволока: виды и сферы применения

Металлическая проволока или лента с острыми шипами — достаточно распространенное изделие. Его часто применяют для обустройства простых заграждений. Главная особенность такого формата заключается в надежности. Материал хорошо обеспечивает защиту территории от нежелательного проникновения животных или вторжения человека.

Основные разновидности колючей проволоки

Современная колючая проволока бывает нескольких видов. Такие изделия представлены нитями и лентами. Первый вариант отличается наиболее широким распространением и популярностью. На нитевой конструкции на одинаковом расстоянии размещаются скрутки диаметром от 2,5 до 2,8 мм. На таких элементах имеются острые шипы.

При выборе колючих нитей важно учитывать, что между собой конструкции могут различаться по:

виду нити (рифленая и гладкая);

конструкции (1 проволока или несколько жил, сплетенных в единое целое);

степени эластичности.

Последний фактор очень важен. Если материал упругий, то на больших пролетах с ним работать намного удобнее. Когда изделие мягкое, его рекомендуется использовать для формирования ограждения на небольших территориях. Если применять такую проволоку на масштабных площадках, то будет наблюдаться провисание.

Еще один тип колючей проволоки — лента. Изделие в таком формате представляет собой железо полосового вида. Материал специально обработан так, что на равных расстояниях размещаются очень острые сегменты. Нередко дополнительно такие участки обжимают проволокой.

Но армированная скрутка выступает наиболее надежным и эффективным типом колючей проволоки. Такой вариант выпускается на основе тонких стальных полос. По всей их длине профиль меняется. Отдельных шипов на них нет. Но за счет колебаний профиля создается опасность. Ведь о такие края очень легко пораниться. Причем, травмы могут быть достаточно серьезными.

Сферы применения колючей проволоки

Где же используется такой материал? Изначально с помощью колючей проволоки ограждались военные объекты. Позже изделия стали активно применять для оформления загонов для животных. Сейчас материал нередко используется в качестве дополнения к любым заборам частных домов и дачных построек. Благодаря колючей проволоке удается избежать несанкционированного проникновения на участок нежелательных лиц. Также в качестве защитного барьера изделие применяется на частных и государственных территориях.