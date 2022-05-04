Как сделать подарочную упаковку своими руками

Упаковка подарка производит первое впечатление. Даже недорогой презент вызовет массу эмоций, если оформить его оригинально и красиво. Упаковку можно купить или сделать своими руками.

Оберточная бумага

Это самый простой вариант, который подходит в первую очередь для предметов прямоугольной формы или уже упакованных в коробку: книг, техники, духов и т. д. Дизайн подбирается в соответствии со вкусом именинника: одним понравится современная крафтовая бумага, а другим задорный многоцветный узор. Уголки нужно аккуратно подвернуть и закрепить скотчем или клеем.

Пакеты

В магазинах продаются стандартные пакетики и мешочки, но упаковке, сделанной вручную, можно придать любую желаемую форму и расцветку. Если времени нет, стоит заказать индивидуальную подарочную упаковку на https://art-dizo.ru/. В домашних условиях алгоритм изготовления следующий:

Сбор материалов. Потребуются ножницы, клей, плотная бумага. В качестве основы выступит любая картонная коробка того же размера, что и будущий пакет. Вырезание деталей. Для начала нужно обвести и вырезать донышко коробки, а также изготовить две узкие полоски той же ширины, к которым позже будут крепиться ручки. После этого нужно положить коробку и обернуть бумагой, оставляя припуски. Лист обрезается, края склеиваются. Оформление донышка и ручек. Не вынимая коробку, нужно загнуть и зафиксировать нижние края бумаги. Внутрь вставляется ранее вырезанная деталь, она придает жесткость. Верхние края подгибаются, к ним необходимо приклеить уже готовые полоски. В нужных местах проделываются отверстия, продеваются шнурки-ручки.

Теперь коробку можно вынуть. Останется только сложить внутрь боковые стороны и добавить украшения: открытки-бирки, рисунки, подписи, ленты.

Коробки

Коробка может иметь любую форму. В Интернете размещены сотни шаблонов, которые достаточно распечатать на бумаге или картоне нужного цвета и вырезать. Креативные и стильные формы коробочек:

домик;

бриллиант;

пирамидка;

бонбоньерка;

бутон цветка;

кусочек торта;

шестигранник.

Впрочем, более простые квадратные коробочки выглядят не менее стильно. Круглые коробки можно с помощью пары украшений на крышке превратить в именинный торт.

Банты

Бантики крепятся на коробки и пакеты или используются в одиночку. Их можно сделать самостоятельно из атласной или подарочной ленты нужного цвета и ширины. Пышный бант изготавливается с помощью степлера. Нужно отрезать 6 полосок: 2 длинных, 2 средних, 2 коротких. 5 из них сворачиваются «восьмеркой», а один из маленьких — колечком. Заготовки скрепляются степлером, а затем соединяются. Большие «лепестки» становятся основанием, а колечко — сердцевиной. Стильной заменой классического банта может послужить пучок сухоцветов.

Упаковка цветов

Букет, одиночный цветок или горшочек — это отличный и красивый подарок, но для создания праздничного настроения не помешает упаковка. Быстрее всего обернуть презент двусторонней цветной бумагой и подвязать внизу ленточкой. Стебельки сначала фиксируют в нужном положении, затем заворачивают и подвязывают. Уместна небольшая открытка.

Современная вариация этого классического способа предполагает использование бумаги и грубого шнурка. Допустимо заменять бумагу грубой тканью, подчеркивающей нежность бутонов, или нежной и воздушной калькой. Цветы не завянут, если обернуть концы влажной тряпкой и пищевой пленкой.

Чем меньше подарок, тем больше креативных идей для его оформления. Можно завернуть презент своими руками или доверить упаковку профессионалам.