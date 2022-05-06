Покупка однокомнатной квартиры в городе Орел

Решение купить свою первую квартиру обычно связано с огромным эмоциональным зарядом. Отсюда и идея статьи на эту тему. Мы бы хотели бы представить вам ряд бесспорно рациональных аргументов, чтобы избежать поспешного решения. Тем более что эмоциональный фактор следует учитывать одним из последних.

Как с умом купить свою первую квартиру в городе Орел?

Покупая свою первую квартиру, не выбирайте локацию из-за того, что рядом живут ваши родители и вы хотели бы в будущем завести детей. Хотя сегодня вы одни.

Не ведитесь на советы знакомых: «всего одна комната», «точно не в этом районе», «там бы не купил».

Многолетняя работа риэлторов показывает, что самое главное — это изучить свои собственные потребности.

Также сделайте подробный анализ своего финансового положения, в том числе профессионального и личного.

Ключевой вопрос: кто покупает первую квартиру?

Конечно, задумываясь о покупке своей первой квартиры, следует учитывать инвестиционный фактор. Поскольку это первая квартира, значит, будут и другие объекты. Так что покупайте недвижимость, которую вы сможете легко продать в будущем. Варианты вторичного рынка жилья и в новостройках Орла можно посмотреть на сайте https://orel.etagi.com/realty/odnokomnatnye-kvartiry/

Каковы особенности легко продаваемой недвижимости:

локация,

расположение комнат,

наличие подвала или чердака,

балкон,

парковочное место / гараж.

Если предположить, что это первая квартира и речь идет о молодых людях, первая квартира для молодого человека может быть:

расположена на верхних этажах, ключом будет расположение,

кухня должна быть отдельной,

доступ к общественному транспорту будет иметь решающее значение,

инфраструктура: магазины, закусочные, рестораны.

Однокомнатная квартира для холостяка в городе Орел

Допустим, вы рабочий человек. Вы рассчитываете, что долгосрочная аренда по контракту вам не выгодна.

Даже если это двух- или трехлетний период, это составит несколько сотен тысяч рублей. Если выкладывать эту сумму из своего кармана, то на наш взгляд лучше выделить эти деньги на покупку студии или однокомнатной квартиры.

При смене места жительства вы всегда можете:

сдать квартиру, которую вы купили,

продать квартиру, а вырученные от продажи средства направить на покупку другой недвижимости.

Какой должна быть первая однокомнатная квартира для холостяка в городе Орел?

В относительно новой постройке,

необязательно в центре, но с хорошей доступностью на транспорте и на машине

с балконом, подвалом/чердаком, парковочным местом,

окружение будет очень важно — хороший район, с выходом на зеленые зоны, парк,

инфраструктура, такая как: гастрономия, хорошие продуктовые магазины, тренажерный зал, бассейн.

В случае однокомнатной квартиры, кроме отдельной спальни, гостиная уже может быть соединена с кухней.

Желаем вам успехов в приобретении своего нового дома!