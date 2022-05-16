Тумба прикроватная в спальню

Тумба прикроватная является одним из основных и незаменимых элементов в комплектах мебели в спальню. На нее можно установить светильник, положить телефон на ночь или книгу. Традиционно тумба состоит из ящика с закрытыми или открытыми полками.

Различные производители изготавливают подобные элементы мебели разной формы, размера и цвета. Ящики оснащаются специальным выдвижным механизмом и отличаются дизайном. Главное условие при покупке тумбы — сочетаемость ее с другими предметами мебели в спальне. Тумбы чаще всего устанавливают слева и справа от кровати, что смотрится более гармонично.

В магазине «Интерио» можно заказать прикроватную тумбу любой модели. Каталог продукции самый разнообразный, есть различные коллекции спален. Тумбы отличаются материалом изготовления, размером, формой и дизайном. Их можно приобрести с комплектом мебели в спальню: кроватью, пуфом, шкафом, трюмо. При большом заказе можно рассчитывать на скидку. Компания работает только с проверенными производителями, гарантирующими качество и безопасность своей мебели.

На что обратить внимание?

В первую очередь тумбу выбирают исходя из дизайна комнаты, чтобы она гармонично вписалась и смотрелась уместно. Поэтому обращают внимание на цвет, форму и дизайн. Если тумба должна на себе акцентировать внимание, то предпочтение отдают ярким моделям. Кроме этого стоит обратить внимание на размеры изделия. Тумба может состоять из одного или нескольких ящиков.

Виды тумбочек

Современные дизайнерские решения радуют глаз покупателя и позволяют осуществить выбор на свой вкус из представленных вариантов. Какие же бывают разновидности тумб?

На ножках — в этом случае изделие слегка приподнято от пола, что никак не отражается на вместительности. Внешне смотрится более элегантно и утонченно. Со столешницей — она чаще всего изготавливается из прочного стекла. С доводчиком — наличие такого механизма позволяет плавно и мягко выдвигать ящики.

Из древесины предпочтения в цвете отдается: дубу, ясеню, клену и др. Ящики отличаются размером, принципом выдвижения, фурнитурой.

Тумба изготавливается из экологически чистых материалов, не выделяющих вредных веществ. На сайте представлено большое количество моделей различных расцветок, что позволит гармонично вписаться этому предмету мебели в любой интерьер комнаты. Тумбу можно поставить в спальню к взрослым или в детскую комнату.