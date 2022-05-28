Многослойные листы, созданные из макулатуры и целлюлозы, называются гофрированным картоном. В структуре такого материала имеется не менее одного слоя изогнутой бумаги. Среди потребителей востребован двухслойный и трехслойный гофрокартон. Для его производства используется специализированное оснащение — гофровал.
Принцип работы гофровала
Такое оборудование придает бумаге волнистость определенной выраженности. Этот процесс выполняется специальными валами нужного размера. В ходе обработки целлюлоза сжимается и нагревается, благодаря чему ей придается устойчивая форма. Величина гофров зависит от конфигурации зубцов рабочих валов. Кроме того, гофровал подготавливает картон, которым выкладывается плоский слой упаковки. Исходный материал разогревается, увлажняется и проходит через промежуточные валы. Обработанные таким способом листы хорошо впитывают клей, что приводит к максимальной сцепке элементов изделия между собой. Это придает ему нужную прочность. После этого волнистые листы клеятся к плоским. На последнем этапе происходит просушка готовой упаковки, ее резка и хранение.
Современные линии по производству гофрокартона обладают высокой производительностью. Процесс его создания осуществляется в автоматическом режиме. Это позволяет существенно снизить затраты на оплату труда рабочих. Промышленные гофровалы способны изготовить упаковку разной толщины, уложить ее в компактные стопки, нанести на ее поверхность линии сгибов и раскроить полученный материал.
Применение гофрокартона
Этот материал применяется для создания упаковки:
- товаров интернет-магазинов и маркетплейсов;
- почтовых грузов, грузов служб доставки;
- документов;
- обуви, предметов одежды;
- вещей при переезде;
- готовой продукции на предприятиях.
Гофрокартон используется в качестве материала для создания художественных элементов обстановки, в том числе ниш и конструкций на разнообразных мероприятиях.
Достоинства материала
Изделия такого вида отличается следующими преимуществами:
- доступная стоимость;
- достаточная прочность тары;
- экологичность используемого сырья;
- широкий спектр применения;
- возможность изготовления упаковки разного размера;
- малый вес тары, простота ее транспортировки;
- компактность гофрированного картона в сложенном виде;
- возможность вторичной переработки упаковки;
- ценовая доступность исходного сырья.