Многослойные листы, созданные из макулатуры и целлюлозы, называются гофрированным картоном. В структуре такого материала имеется не менее одного слоя изогнутой бумаги. Среди потребителей востребован двухслойный и трехслойный гофрокартон. Для его производства используется специализированное оснащение — гофровал.

Принцип работы гофровала

Такое оборудование придает бумаге волнистость определенной выраженности. Этот процесс выполняется специальными валами нужного размера. В ходе обработки целлюлоза сжимается и нагревается, благодаря чему ей придается устойчивая форма. Величина гофров зависит от конфигурации зубцов рабочих валов. Кроме того, гофровал подготавливает картон, которым выкладывается плоский слой упаковки. Исходный материал разогревается, увлажняется и проходит через промежуточные валы. Обработанные таким способом листы хорошо впитывают клей, что приводит к максимальной сцепке элементов изделия между собой. Это придает ему нужную прочность. После этого волнистые листы клеятся к плоским. На последнем этапе происходит просушка готовой упаковки, ее резка и хранение.

Современные линии по производству гофрокартона обладают высокой производительностью. Процесс его создания осуществляется в автоматическом режиме. Это позволяет существенно снизить затраты на оплату труда рабочих. Промышленные гофровалы способны изготовить упаковку разной толщины, уложить ее в компактные стопки, нанести на ее поверхность линии сгибов и раскроить полученный материал.

Применение гофрокартона

Этот материал применяется для создания упаковки:

товаров интернет-магазинов и маркетплейсов;

почтовых грузов, грузов служб доставки;

документов;

обуви, предметов одежды;

вещей при переезде;

готовой продукции на предприятиях.

Гофрокартон используется в качестве материала для создания художественных элементов обстановки, в том числе ниш и конструкций на разнообразных мероприятиях.

Достоинства материала

Изделия такого вида отличается следующими преимуществами: