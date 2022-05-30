Как раскладывается шкаф диван-кровать трансформер и за сколько можно купить

Чтобы создать стильный и практичный дизайн в оформлении, применяется умная организация места. В комнате могут установить трансформирующуюся мебель, которая выполняет пару задач и за счет данного способную экономить пространство в жилье. Шкаф-кровать с диванами является вариантом, которое может ответить любым требованиям стильного стиля.

Шкаф диван-кровать трансформер купить: что такое

Шкаф диван-кровать трансформер купить довольно удобно, ведь на внешний вид он является гарнитуром, который состоит из шкафа с закрепленными к нему диваном. Это бывает отдельно установленный шкаф, так и целая функциональная стенка с ящичками и полочками.

Для трансформирования дивана в двуспальную кроватку нужно:

убирать подушку для живана, которая может выполнить задачу диванной спинки. В некоторых видах спинка способна сложиться автоматическим образом, по методу механизма «еврокнижка».

Открывать дверь шкафа, на которой в нем прикреплены матрасы, и перемещать её в горизонтальное состояние.

При потребности опускать складные ножки, на которые способна опереться каркас кроватки.

Пространство для организации ночлегов уже подготовлено. Сборка выполняется в обратном состоянии.

Типы и отличительные особенности

Есть пару видов подъемной кровати с диваном:

Вертикальный. Спальное пространство можно убрать в шкаф и в скрытом виде располагается в вертикальном состоянии. К тому же шкаф довольно повышенный, потому что в него в полноценный рост устанавливается большая кровать.

Горизонтальный. В подобном виде шкафа есть маленькая высота, хотя немного огромная ширина, чем в вертикальных конструкциях. Пространство для спальной комнаты вы можете сложить и разложить боком от стены.

С прямым диваном. В таком варианте диван располагается посреди, по двум сторонам от него имеется пустое место.

С угловым диваном. Конструкция устанавливается в угол, и в собранном состоянии диван может занять угол помещения. Может подходить и как отличное решение, чтобы зонировать пространство.

Это бывает как детская подростковая кроватка, которая убирается в стену, с маленьким диваном, так и вид для двух взрослых. Однако примите во внимание, чем больше ширина кровати, тем бльше окажется вся мебельная конструкция.

Где лучше применять шкаф-кровать-диван 3 в 1?

В общем подобный функциональный трансформер рекомендуется разместить повсюду, где жителям посчитается это возможным. В основном подобным решением пользуются те, кто пытается сэкономить место.

Данное решение прекрасно подходит для однокомнатного жилья, кабинета, студии либо гостиной. Функциональная мебель не просто может сэкономить место, но и убирает спальню от иных взоров, при этом превращает комнату в место, в котором вы можете без стеснений принять гостя.