Особенности перевозки грузов по Северному Морскому Пути

Северный Морской Путь (СМП) — важная морская артерия для России. По нему перевозят товары из европейской в дальневосточную часть страны. Дорога по СМП намного короче, чем альтернативный путь через Суэцкий канал. Однако у Севморпути есть один существенный недостаток — климат. Холодные зимы часто мешают регулярной навигации. Сейчас в планах у российского правительства построить новые атомные ледоколы, которые смогут обеспечить круглогодичную навигацию.

Активно развивается инфраструктура северных портов и подъездные пути к Все это помогает наращивать перевалку грузов из страны ЕС в Тихоокеанский регион и обратно.

Преимущества СМП

Основная цель развития Северного морского пути — организовать быстрый, удобный и дешевый вывоз товаров, в том числе и сжиженного газа из месторождений Ямала.

Особенности

Усовершенствование техники и активное пополнение парка ледоколов помогли расширить навигацию и сократить простоит в зимнее время. Сейчас маршрутами по СМП активно пользуются не только отечественные грузоперевозчики, но и норвежские, японские и китайские коллеги.

Глобальное потепление также вносит свою лепту в рост популярности СМП. За последние 35 лет площадь льдов в Арктике сократилась почти на 50%. А значит и вырос срок навигации. Сейчас корабли ходят с июня по ноябрь.

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Из европейской части России груз доставляется с перевалкой в Архангельске. А дальше он идет морем в нужный пункт в период летне-осенней навигации.

В другое время в течение года транспортировка проводится по зимнику.

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