Есть ли возможность заменить офисных работников?

С развитием технологий постепенно менялось представление о том, как должно выглядеть рабочее место специалиста. И если первыми ласточками были различные IT специалисты, то пандемия коронавируса заставило по-другому взглянуть на удаленную работу представителей самых разных профессий. Поэтому сейчас работа внештатных специалистов воспринимается как совершенно нормальное явление, к тому же многие оценили все удобство, которое дает такая возможность. К этому подключилась финансовая сторона вопроса. Выяснилось, что многие специальности являются универсальными, и работник может одинаково хорошо справляться с работой в самых разных сферах.

Все это привело к тому, что кадровый и бухгалтерский аутсорсинг стали едва ли не более популярны, чем классический вариант работы. Для нанимателя это является удобным способом сократить расходы на штат: ему не надо оплачивать страховые взнос для работников и выполнять другие социальные обязательства. Вся эта нагрузка лежит на организации, которая предоставляет соответствующие услуги. Кроме этого, если заболеет собственный работник — его может быть некем заменить, особенно если фирма небольшая. Если сотрудник аутсорса не может выполнять обязанности — организация передаст их другому, и рабочий процесс не будет прерваться.

Для самих сотрудников — это тоже неплохо. Наниматель обеспечивает нормальные условия работы, а заказчиков может быть одновременно несколько, таким образом, работник застрахован от лишения работы из-за ликвидации фирмы или невыплаты зарплаты из-за каких-то проблем. Он спокойно работает по своей специальности и ведет одновременно кадровый или бухгалтерский учет нескольких небольших организаций.

Поначалу такая идея вызывала скепсис у многих заказчиков, но со временем они оценили ее привлекательность, и теперь на аутсорс отдается все больше различной работы. Вследствие этого развивается все больше предложений в этой сфере, и теперь каждый заказчик может выбрать для себя исполнителя, предлагаемые которым условия окажутся более привлекательными.

Многое зависит от количества работ. Частая ситуация, когда периодически требуется квалифицированная работа, а иметь в штате постоянного специалиста слишком накладно. Поэтому можно найти организацию, с которой заключить договор и оплачивать определенный объем работ, не учитывая время простоя.