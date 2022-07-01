О чем говорит технический анализ акций Роснефти в июне 2022 года

В июне 2022 года рынок ценных бумаг переживает боковое движение, а также демонстрирует слабые признаки оживления. Инвесторы смотрят на курс акций роснефть, которые торгуются примерно на одном уровне, но появляются новые незначительные локальные вершины. Эксперты считают, что боковик продлится еще несколько месяцев, после чего ценные бумаги пойдут вверх. Недооценка значимости этого фактора станет причиной, по которой не получится заработать.

Положение на рынке

Аналитики подчеркивают: падение рынков началось в октябре 2021 года после сильного и продолжительного бычьего тренда. Снижение деловой активности в этом случае становится неизбежным, поскольку именно так работает рыночная экономика.

Прежние инвесторы фиксируют прибыль, избавляясь от отработавших свое ценных бумаг. Результат — снижение цены. Процесс продолжается до тех пор, пока стоимость не упадет настолько сильно, чтобы стимулировать новых покупателей заключать выгодные для себя сделки.

Падение Роснефти началось в октябре 2021 года, продолжалось приблизительно до марта или апреля 2022. С этого момента начался ярко выраженный боковик. Теоретически, он может продлиться год, но эксперты говорят, что этого не случится. Главная причина — активное изменение международных отношений и особенностей экономического взаимодействия государств и рыночных субъектов. В результате Роснефть получит доступ к новым рынкам, что будет дополнительно способствовать росту ее стоимости.

Факторы неопределенности

Часть экспертов напоминает о том что нынешнее восстановление после серьезного падения стоимости акций отличается от предыдущего опыта. Сейчас рыночный кризис сочетается с активным переформатированием международных экономических отношений, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Сторонники консервативных инвестиционных стратегий ищут средство сохранения капитала, рекомендуют отказаться от приобретения ценных бумаг. Примером таких активов может служить золото, либо альтернативные материальные ценности. Сторонники криптовалютной индустрии напоминают о биткоине, а также о том, что он сейчас находится на низах. Следовательно, можно его приобрести. Но несмотря на это, криптовалюты все равно остаются крайне рискованным активом.

Максимальные гарантии сохранения капитала может дать золото, платина или палладий.

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