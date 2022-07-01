Планируя заказать рекламу в Яндекс.Директ, не стоит быть максимально самонадеянным и брать всё в свои руки, если у вас нет должного опыта. Этой работой должны заниматься специалисты.

Посадочная

Одна из главных проблем — халатное отношение к посадочной странице. Вы можете идеально составить рекламное объявление, подобрать максимально соответствующие запросам целевой аудитории ключевые слова, сделать блестящую «минусовку», получить нужных посетителей, но при этом прийти в ужас от ничтожного количества конверсий.

И причиной может стать плохая посадочная. Да, именно плохая посадочная, не плохой ресурс, а страница, учитывающая текущие задачи. У вас может быть добротный ресурс с точки зрения SEO, но это не значит, что он всегда подходит под задачи запуска контекстной рекламы.

Что делать? «Клепать новый сайт? Да, лендинг часто создавать действительно придётся. И сделать это можно, как минимум, тремя способами:

В конструкторе «Битрикс». В конструкторе Tilda. C помощью Турбо-страниц в Яндекс.

Оптимизация воронки продаж

Чтобы посадочная работала эффективно, её структура, контент, дизайн должны максимально учитывать воронку продаж. А для этого она должна быть оптимизированной c учётом продукта, услуги.

Ведь на покупку одних продуктов «раскачать» можно за один шаг, а для других целью отдачи от рекламы будет консультация. А остальные шаги в сторону продаж будут зависеть уже не от рекламы, а, преимущественно, от работы менеджера. Иллюзия — продавать через один клик недвижимость, дорогостоящее оборудование, высокотехнологичные системы. Но для первого шага к получению покупателей всё равно часто будет именно контекстная реклама.

Ретаргетинг

Услуги специалистов по контекстной рекламе очень выручают при допродажах, стимулировании спроса (например, для возвращения клиентов с «забытымии» корзинами) И главная технология работы с клиентами здесь — ретаргетинг.

При грамотных настройках он способен стать действительно палочкой-выручалочкой, чтобы продажи были активными, стабильными.

Единственное, важно помнить: увы, многие, кто запускает ремаркетинговые сам, не прибегая к помощи сертифицированного агентства, «сливает» бюджеты нерационально. Одно дело, если реклама идёт на человека, который долго рассматривал туфли на сайте, но «ушёл» с сайта в статьи и не сделал покупку, а совсем другое дело, если рекламу видит тот, кто только что произвёл оплату за такие туфли. Эти нюансы нужно не просто чувствовать, а делать неотъемлемыми настройки рекламных кампаний.