В процессе длительной эксплуатации обивка мягкой мебели утрачивает первоначальную эстетику, наполнитель может спрессоваться, а само изделие полностью или частично теряет форму. Ремонт и перетяжка мягкой мебели в Санкт-Петербурге ленремонт.ру — востребованная услуга, позволяющая сэкономить семейный бюджет, не приобретая новые изделия, а также сменить в случае необходимости цветовое решение или форму.

Специфика ремонта и перетяжки

Процедура обивки, ремонта, перетяжки мебели является достаточно трудоемким и серьезным процессом, требующим наличия определенных навыков и практического опыта успешной работы. Профессионалы грамотно и качественно осуществляют комплекс:

слесарных мероприятий с ремонтом пружин, с полной/частичной заменой всех сломанных пружинных блоков;

столярных мероприятий с заменой любых деревянных элементов, основания изделия и каркаса мягкой мебели;

восстановительных мероприятий, направленных на ремонт складного механизма и/или системы трансформации.

В работе используются исключительно высококачественные и самые износоустойчивые материалы с дополнительными элементами в виде тесьмы, канта и др. По желанию заказчика в реставрационные мероприятия может быть включена полная или частичная замена наполнителя и трансформация формы. Работа выполняется с использованием только самого современного швейного и другого оборудования, позволяющего быстро и качественно восстанавливать отдельные элементы. Партнерские отношения с хорошо себя зарекомендовавшими и проверенными поставщиками делают итоговую цену работы конкурентоспособной.

Сотрудничество с профессионалами

Стоимость перетяжки и ремонта мягкой мебели формируется строго в индивидуальном порядке. Итоговая цена определяется сложностью работы, размерами изделия и характеристиками используемого в работе материала. Среди неоспоримых преимуществ сотрудничества с профессионалами можно отметить:

предоставление двухлетней гарантии на выполненные работы;

бесплатный выезд специалиста для составления плана работ;

выполнение ремонта и перетяжки в мастерской или дома;

большой выбор самых доступных по цене материалов;

оперативное реагирование на все клиентские заявки.

Специалисты качественно выполняют обивку мягкой мебели и замену пришедших в негодность элементов любого уровня сложности. Заказчик сам может выбирать материалы в соответствии с собственными пожеланиями и предпочтениями, спецификой эксплуатации и их ценовой характеристикой. Действует выгодная система акций и предложений, а также оказывается бесплатная консультативная поддержка клиентов.