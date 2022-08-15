Готовьтесь к успеху и зарабатывайте на проверенных временем франшизах

С каждым годом деловая активность в России видоизменяется, и так происходит во всем мире. На рынок приходят новые тенденции, что-то старое атрофируется за ненадобностью. И за всеми этими процессами дальновидные люди наблюдают постоянно. Потому что знают: бизнес можно строить практически всегда. А сегодня и недорогая франшиза доступна, и спрос на любой вид услуг можно просчитать, и спрогнозировать уровень доходов.

Доступный и надежный путь в мир бизнеса

Почему вообще речь идет о франшизах? Да потому что это надежный способ выйти на приличны доход за относительно короткое время. В чем суть:

бренд уже есть, а в идеале и обширная система представительств/филиалов по регионам страны;

экономическая составляющая просчитана, выверен каждый рубль, каждая тысяча и сотня рублей, известны рентабельность и маржинальность, заложены адекватные отклонения на сезонность и другие факторы влияния;

со стороны франчайзера (поставщика франшизы) можно рассчитывать на поддержку, хотя и контроль тоже предусмотрен, что помогает бизнесу шлифоваться на местах.

Таким образом, для франчайзи (покупателя франшизы) такой пусть выйти на получение стабильной прибыли более чем выгоден. К тому же купить франшизу в спб недорого — это не иллюзия, а вполне осязаемая реальность.

Куда дует рыночный ветер

Наиболее непредсказуемыми являются сферы продажи товаров и обслуживания (услуг красоты, оздоровления, спорта). К тому же они запредельно дорого стоят. Впрочем, не это главная трудность. Она в том, что бизнес невозможен без огромных роялти и непомерно высокого паушального (вступительного) взноса. Мало того, еще и огромный ресурс оборудования потребуется, не говоря уже о товарно-складских и транспортных «заморочках».

А вот что думают аналитики бизнес-среды по поводу образовательных направлений. Любопытные исследования периодически проводят агентство HeadHunter и другие аналогичные компании, которых интересует кадровая составляющая трудового рынка.

За последние 5 лет спрос на качественный английский язык у работодателей вырос вдвое.

Вакансий с требованием владеть английским в 2017 году на портале было выставлено 193 тысячи штук, а по итогам 2021 года уже без малого 200 тысяч.

Наиболее востребованные языки на трудовом рынке России сейчас (ТОП5) — это английский, китайский, немецкий, португальский, французский; далее идут польский, турецкий, итальянский, хинди, армянский и японский.

Всё начинается с детства

Тенденция к знанию нескольких языков, да хотя бы и одного, сохранится надолго. Мир устроен так, что все больше происходит интеграций в различных сферах между разными государствами и странами.

Умение общаться с «иностранцами» дорогого стоит! И многие родители уже сейчас это хорошо понимают. Детей стараются пристроить в авторитетные языковые школы и центры. Готовы платить нормальные деньги, ценят компетентных преподавателей, которые гарантированно подготовят их отпрысков к успешному будущему. С этой точки зрения франшиза раннего изучения иностранных языков является беспроигрышным, непотопляемым вариантом участия в образовательном рынке.