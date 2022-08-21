Как создать положительный имидж своего профиля на Авито

Зачем нужны отзывы на Авито?

Многие сайты позволяют сравнивать рейтинг организаций и знакомиться с отзывами покупателей за пару минут. От репутации компании зависит не только выбор пользователя, но и прибыль организации. Существуют сервисы, предлагающие купить отзывы на авито магазин. Компания Смарт Рейтинг профессионально занимается формированием положительного имиджа организации на известной в России доске объявлений Авито.

Решение что-то приобрести 70% клиентов принимают по отзывам других клиентов. Низкая оценка равна потере покупателей, высокая — дает рост прибыли. Существуют способы повысить в поисковой выдаче позицию товара и кликабельность своего объявления. Достаточно иметь хорошие оценки пользователей, и ваше объявление будет ранжироваться выше объявлений конкурентов.

Преимущества репутационного агентства Smart Rating

Компания Rating Smart работает с отзывами на площадки:

Авито

Гугл карты;

Яндекс Карты;

2ГИС;

Яндекс Услуги.

Польза от отзыва для потенциального покупателя и компании будет тогда, когда он будет отвечать на насущные вопросы клиента, закрывать возражения и выделяться среди конкурентов. Прибегать к сильному преувеличению плюсов своего товара и обману потенциальных потребителей — путь в никуда. Не стоит писать о несуществующих преимуществах, идеальном качестве, что покупка прослужит «века» и о самых низких ценах в мире. Место для убедительных доводов и плюсов компании должно быть, но это нужно делать аккуратно и грамотно.

Отзывы можно заказать практически на любой сервис, авторами которых будут реальные люди. Они будут естественными, соответствовать направлению деятельности вашей фирмы и вызывать интерес у потенциальных клиентов.

Что вы получите по итогу работы

Клиент не нужно самостоятельно работать с отзывами в интернете. Все будет сделано за него. Работая с сервисом Smart Rating в в результате вы получите:

отзывы с настоящих разнообразных профилей;

100% гарантию;

стабильность размещения.

Каждый продавец нуждается в хорошей репутации. Тем более, если:

Профиль наполнен негативными отзывами и комментариями «Сделка сорвалась». Необходимо поднять объявление в рубрике. Вы только создали профиль и нуждаетесь в доверии покупателей.

Ежедневно пользователи сайта выкладывают массу объявлений. Сервис выступает хорошим инструментом для открытия и ведения бизнеса, привлечения покупателей. Система оценки продавца здесь продумана до мелочей. В результате Авито поднимет рейтинг вашего аккаунта и будет удерживать объявления на первых позициях.