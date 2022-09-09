Ветеринарная неврология в клинике one:vet

Животные, как и люди, страдают заболеваниями периферической и центральной нервной системы. Эти болезни, их причины, способы диагностики и лечения изучает ветеринарная неврология. Специалисты клиники one:vet пользуются всеми её достижениями, точно диагностируют и успешно лечат самые разные заболевания нервной системы животных. Неврологи ветклиники используют современное медицинское оборудование, наиболее эффективные методы диагностики и терапии и дополняют их своим многолетним опытом.

Поводы обратиться к неврологу для собак, кошек и других животных

Признаками неврологических расстройств у животных могут стать самые разные признаки — даже те, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Не откладывайте визит к неврологу ветклиники one:vet, если:

у животного нарушилось привычное поведение;

оно отказывается от пищи или, наоборот, слишком жадно поглощает её;

у питомца появились приступы;

оно отказывается от пищи или, наоборот, слишком жадно поглощает её; у питомца появились приступы; собака, кошка или другое животное потеряло способность ориентироваться в пространстве;

нарушилась двигательная активность питомца, он не может самостоятельно передвигаться, останавливаться, подниматься и опускаться по лестнице, демонстрирует «манежную ходьбу» (по кругу);

у животного появились черепно-мозговые нарушения — дрожание, нистагм, нехарактерные движения глаз, изменения слуха, осязания, обоняния;

сознание питомца спутано;

животное впало в паралич.

Эти признаки могут свидетельствовать о возникновении неврологического заболевания (расстройства) — эпилепсии, смещении межпозвоночных дисков, опухоли спинного или головного мозга, гидроцефалии или другого. Профессиональный невролог для кошек, собак и других животных, работающий в клинике one:vet, выполнит точную диагностику, определит заболевание и назначит лечение.

Диагностика неврологических заболеваний животных

Врач нашей клиники выполняет детальное обследование каждого животного с подозрением на неврологическое заболевание. На первом этапе специалист собирает анамнез. Врач задаст вам вопросы о том, что беспокоит питомца, какие тревожные симптомы вы выявили, когда это произошло, какие события предшествовали этому. Особое внимание невролог ветклиники уделит режиму питания и возможным контактам питомца с бездомными животными.

На втором этапе врач выполнит общий клинический осмотр. Он измерит вес животного, температуру тела, частоту сердечных сокращений и дыхания, выслушает лёгкие и сердце. Специалист даст оценку поведению животного и его реакциям на раздражители.

На третьем этапе специалист выполнит УЗИ и рентгенографию, при необходимости назначит МРТ и КТ. Это позволит врачу поставить дифференцированный диагноз, выявить поражения спинного и головного мозга, воспалительные и другие патологии нервной системы.

На четвёртом этапе невролог для собак, кошек, других животных проведёт специализированный неврологический осмотр. Он оценит положение тела животного в покое и движении, проверит рефлексы, выявит расстройства поведения и сознания.

Дополнительно в ходе диагностики специалист выполнит исследования крови, при необходимости — спинномозговой жидкости.

Комплексный подход к диагностике, который мы применяем, позволяет максимально точно поставить диагноз животному — а значит, назначить адекватную и эффективную терапию неврологического заболевания.

Лечение неврологических расстройств животных

Во многих случаях неврологи ветклиники one:vet — https://onevet.ru/uslugi-i-tseny/uslugi/nevrologiya/, успешно избавляют питомцев от неврологических заболеваний и возвращают им радость жизни. В этом им помогает большой опыт, современные методы лечения и новейшие препараты. Один из возможных вариантов развития событий — перевод заболевания в стадию стойкой ремиссии.

Помните о важности своевременного обращения в ветеринарную клинику one:vet. Чем раньше вы обнаружите у животного тревожные неврологические симптомы и воспользуетесь медицинской помощью, тем выше шансы на полное исцеление вашего питомца. Не занимайтесь самолечением — с очень большой вероятностью вы лишь навредите собаке, кошке или другому животному. Следуйте рекомендациям врача, и ваш питомец будет здоров!