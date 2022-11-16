Каким должен быть сайт промышленного производства?

У большинства крупных российских промышленных предприятий есть свои сайты. В зависимости от размера компании и современности мышления ее руководства, это может быть и большой корпоративный портал, и сайт, созданный в начале нулевых.

Чтобы сайт работал на предприятие, а не висел просто так, необходимо разобраться, зачем он нужен компании и какие задачи он должен решать.

Задачи сайта промышленного производителя

Основная цель, которую должен достигать корпоративный сайт — презентация компании. На нем должна располагаться вся информация, которая может заинтересовать потенциальных партнеров, клиентов, СМИ.

Вторая не менее важная цель — общение с клиентами. Через сайт они могут получать информацию об изменениях в компании, обновлениях каталога продукции, запросить помощь или консультацию.

Третья задача — привлечение новых клиентов. Эту задачу можно решить, если сайт продвигается через SEO или контекстную рекламу.

Среди других более узких задач корпоративного сайта могут быть: коммуникация с потенциальными инвесторами, госорганами, акционерами.

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Как составить ТЗ на разработку корпоративного сайта

Так как большинство руководителей крупных компаний не знают нюансов в разработке и маркетинге, им сложно объяснить, как должен выглядеть сайт и какие задачи он должен решать. На такой случай у опытных студий разработки есть подробные брифы — анкеты, которые помогают клиенту понять, для кого необходим сайт, какие задачи он должен решать, что должно в нем быть обязательно, а какой функционал можно добавить позже.

Часто разработчики просят показать референсы — примеры аналогичных сайтов у крупных конкурентов заказчика, на которых он равняется. Референсы помогают клиенту понять, каким должен быть его сайт, как он должен выглядеть, какая у него должна быть структура и т.д.

Что происходит после запуска сайта

Разработка корпоративного сайта и его приемка заказчиком — важные этапы. Но все самое интересное начинается, когда сайт приняли и запустили в работу. Во-первых, его необходимо продвигать. Только в этом случае он будет выполнять свои функции. Кроме того, информация на сайте должна регулярно обновляться. Для этого необходимо выделить отдельного человека, контент-менеджера, который будет заниматься только информацией на сайте.

К сожалению, не все руководители это понимают. И часто крупные сайты, в которые было вложено достаточное количество денег, остаются в неизменном виде с момента запуска.

В большинстве случаев, компания-заказчик продолжает сотрудничать с разработчиками сайта, заказывая услуги техподдержки, SEO-продвижения, маркетинга и т.д.