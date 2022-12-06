Если у человека формируется стойкая мотивация к похудению, одних тренировок или диеты мало: необходимо разработать комплексный подход, только так можно достичь стабильного результата. Клиника Доктора Малышевой предлагает всем желающим пройти комплекс процедур по снижению веса и коррекции фигур. С каждым пациентом работают врач-диетологи, массажисты и специалисты по коррекции тела, к каждому подбирается индивидуальный подход и схема терапии.

Процедуры по снижению веса в клинике

Врач-диетолог в Самаре (специалист клиники Малышевой) индивидуально подходит к лечению каждого пациента, исходя из особенностей здоровья и типа телосложения. В клинике проводятся следующие процедуры для желающих снизить вес и сделать фигуру стройной и подтянутой:

аппаратные процедуры по сжиганию липидных отложений, воздействие инфра- и ультразвуковыми волнами, миостимуляция, RF-подтяжка кожи, фитосауна с кедровыми маслами;

массажи: лимфодренажный, антицеллюлитный, моделирующий;

косметические обёртывания для разогрева тканей и высвобождения жировых отложений;

пилинг кожи: шоколадный, сахарный, солевой, апельсиновый и другие, позволяющие обновить кожные покровы и избавиться от растяжек;

Во время процедур пациент получает максимум приятных ощущений, а первые результаты становятся видны уже спустя неделю непрерывных процедур. Чтобы подтягивалась фигура и снижался вес, стоит дополнительно пройти консультацию диетолога, чтобы сформировать правильные пищевые привычки и рассчитать свой рацион. Благодаря комплексному подходу вы сможете эффективно похудеть и стабильно держать форму, без срывов, в отличие от обычных диет и нерегулярных косметических процедур. Эти процедуры позволяют сбросить до 30 килограммов, в зависимости от исходных данных.

Записаться на процедуры по снижению веса

Если вы желаете пройти процедуры по снижению веса и моделированию фигуры, вы можете записаться на первичную консультацию к врачу. Доктор проведёт осмотр, оценит состояние кожи, соотношение веса и роста и назначит комплекс процедур. По окончании процедур проводится контрольное взвешивание, сравнение изначальных показателей фигуры: обхват талии, бёдер.

Вы можете ознакомиться с результатами других пациентов «до» и «после» в фотогалерее. Клиника Елены Малышевой гарантирует высокое качество процедур, результат спустя месяц лечения и постоянную обратную связь с терапевтом. Вы можете оставить свой отзыв о нашем центре и работе специалистов через форму обратной связи на сайте.