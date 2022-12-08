Причины популярности пескоструйного оборудования в строительстве

В процессе строительства и ремонта очень часто возникает потребность в обработке поверхностей. Это нужно для их подготовки к дальнейшей работе. Для обработки существует специальное пескоструйное оборудование и аксессуары для работы с ним.

Что такое пескоструйное оборудование

Пескоструйное оборудование предназначено для подготовки разного типа поверхностей при проведении строительных и ремонтных работ. Например, это может стекло, металл, бетон, камень и другие. Пескоструйное оборудование состоит из компрессора, шлангов, распылителя, емкости для абразивного состава. Благодаря особенной конструкции оно очень эффективно справляется с задачей обработки, отличается высокой производительностью.

Дополнительные аксессуары для пескоструйных аппаратов

Чтобы обработка была максимально качественной, необходимо наличие следующих элементов:

Хорошие шланги, которые подают абразивную жидкость. Они должны выдерживать разные температуры, не накапливать статическое электричество.

Защитный шлем. Стоит отметить, что купить шлем для пескоструйных работ значит защитить себя от возможных травм в процессе проведения работ.

Абразивные затворы. Они нужны для контроля и регулирования подачи абразивных материалов.

Краги. Представляют собой специальные перчатки, которые защитят ваши руки от повреждений.

Виды пескоструйных аппаратов

Пескоструйное оборудование отличается мощностью. Данный показатель может быть высоким, средним и низким. Выбирайте в зависимости от нагрузок, которые будете возлагать на оборудование. Аппараты высокой мощности используют профессиональные компании, которые занимаются строительством, обрабатывают большие площади. Оборудования средний мощности более мобильное. Оно может работать автономно. Можно покупать для личного пользования. Пескоструйные аппараты малой мощности имеют небольшие размеры, могут работать в труднодоступных местах.

Оборудование отличается материалом, который используется для работы. Аппараты дробеструйной очистки, которые обладают высокой мощностью, могут справиться с очень сложными участками. Есть водяные устройства, которые работают с помощью воды и абразивных частиц. Однако их не рекомендуется использовать для металлических конструкций, так как может развиться коррозия.

Не стоит экономить на покупке пескоструйного оборудование и дополнительных аксессуаров. Ведь некачественный товар будет иметь низкую производительность, что в результате принесет вам убытки.